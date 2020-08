Preocupación por el estado ambiental del Parque Camet

La fundación para el desarrollo sustentable de Mar del Plata, Teodoro Bronzini, advierte sobre el estado ambiental del parque Camet, denunciado por vecinos de la ciudad, a la institución:

“con la decidía y la contaminación resulta triste y hasta grotesco leer la página web de la MGP donde se informa sobre el Parque Camet”. Habían manifestado un grupo de vecinos que se comunicaron con la mencionada institución.

La página oficial, citada por los vecinos, describe el tradicional paseo en estos términos:

“…cuenta con un amplio sector de fogones y juegos para los más chicos, proveeduría, una feria artesanal de la tercera edad, dos tranvías históricos y con varias canchas donde se pueden practicar deportes tales como fútbol, rugby, hockey, polo e hipismo”.

“Dicho predio constituye un importante bastión ecológico debido a la cantidad y variedad de árboles, plantas, flores y aves que lo habitan nacionales e internacionales. Por todas estas características es utilizado por marplatenses y turistas como lugar de esparcimiento y de práctica de deportes.”

Un grupo de vecinos informaron a la Fundación que el estado de deterioro del parque es absoluto.

En respuesta este reclamo, en representación de la Fundación Bronzini, el Profesor Sergio Almirón y el Ingeniero Andrés Cordeu pudieron constatar, que en realidad nada de los descripto en la mencionada publicación oficial es verdad, ni existe. Almirón sostuvo que “seguramente eso era una realidad décadas atrás, pero hoy vemos con profunda preocupación el deterioro de la condición ambiental de la zona”.

En un relevamiento realizado el 21/08/2020 por la Fundación Bronzini, se detalla que: “es deplorable el estado actual del histórico y tradicional espacio verde destinado al ocio y el esparcimiento de los marplatenses. Un basural a cielo abierto puede verse en las fotos que se adjuntan en lo que fue el “Lago de los Cisnes” . Basura, botellas, animales muertos en la orilla del arroyo, corroboran la contaminación que describían los vecinos. Por otra parte, la calle asfaltada que rodeaba la zona del parque, se encuentra parcialmente destruida, sin lomas de burro ni señalización. Pueden verse cestos de residuos y basura esparcida en el pasto”.

“Lo que otrora era césped para recreación de grandes y chicos hoy es un pastizal. Tampoco están más los troncos que rodeaban el perímetro. Lo que antes era infraestructura para quienes quería hacer un asado, ahora son restos de fogones y montones de ladrillos rotos. También pudo verificarse que los sanitarios no funcionan”.

La Fundación Bronzini, sostiene que esto no puede seguir así y solicito a las autoridades que gestionen para que las familias marplatenses no pierdan más espacios públicos. Esperamos que se revierta esta situación. Las fotografías muestran lo que es hoy, esperamos que no se naturalice esta condición ambiental y termine siendo para siempre.

Se adjuntan: Fotos y Video

Ing. Andrés Cordeu

Presidente Fundación Bronzini