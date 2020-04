Por primera vez, bajó la cantidad de casos activos de coronavirus en el país

«Esto significa que la proporción de pacientes activos es menor que la del día anterior, pero no es una tendencia. Es una observación de un día, no significa que ‘ya está´ y que (la curva de contagios) empiece a bajar. No nos podemos relajar” con las medidas de aislamiento y de cuidado, recalcaron a Télam las fuentes sanitarias consultadas.

En el reporte matutino del Ministerio de Salud de la Nación se informó que son 145 los pacientes fallecidos por coronavirus desde la llegada de la pandemia al país, con una tasa de letalidad del 4,8%.

La edad promedio de afectación en víctimas fatales es de 73 años y el 68% son varones.

Los casos confirmados en las últimas 24 horas fueron 90, con una tasa de incidencia de 6,7 cada 100.000 habitantes y una edad promedio de 44 años, en tanto el reporte del lunes se habían consignado 102.

Durante el informe, las autoridades reiteraron que las excepciones al aislamiento social obligatorio, dictado el pasado 20 de marzo, sólo rigen para tareas laborales específicas y que no existen permisos de carácter recreativo.

Al dar cuenta de la situación epidemiológica actual, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo que «las personas que tienen exceptuada la salida» del hogar sólo pueden desempeñar «su actividad laboral» y regresar a su hogar, y reiteró que «no han sido habilitadas» para «recreación o actividad social».

En el marco del reporte diario que ofrece el Ministerio de Salud, la funcionaria subrayó que Argentina afrontará el próximo período con «dos situaciones» que diferencian al país de las experiencia de aquellos del hemisferio norte: el inicio del invierno y el inicio temprano de las medidas de aislamiento social.

«Tenemos por delante las temperatura más frías y la circulación de los virus respiratorios. Eso hace que nuestra estrategia de administración del aislamiento tenga que tener en cuenta esa situación», destacó Vizzotti.

Por otra parte, la decisión del aislamiento se tomó «en una situación epidemiológica particular» cuando se observaba «un número reducido de casos y fallecidos», lo que implica que la «salida» tendrá que ser «muy escalonada» y «monitoreada».

Los números

En Argentina, del total de casos confirmados (3.031), 863 (28,5%) son importados, 1.293 (42,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 576 (19%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Sobre las tres nuevas muertes, se informó que se trata de una mujer de 53 años y dos hombres de 64 y 84 años, todos residentes en la provincia de Buenos Aires.

Este lunes fueron realizadas 2.043 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 36.611 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 806,8 muestras por millón de habitantes.

Respecto del total de casos acumulados, la provincia de Buenos Aires ya suma 915 casos, la Ciudad 728, Córdoba 260 y Chaco 258.