Por el coronavirus, permiten a todos los presos de la provincia de Buenos Aires usar celulares para estar en contacto con sus familias

El aislamiento obligatorio en todo el país por la pandemia del coronavirus suspendió en mayor medida los vínculos entre familias y amigos: las cárceles no están exentas de esto. Los presos decidieron suspender las visitas de sus seres queridos para no ponerlos ni ponerse en riesgo en la propagación del virus. Pero para no romper ese vínculo, la Justicia comenzó a autorizar a que los internos usen celulares, algo que está prohibido históricamente en prisión, con un contrabando que llegó a más de 53 mil aparatos incautados en las cárceles bonaerenses entre 2017 y 2018 según números oficiales.