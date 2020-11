“La senadora Laura Rodríguez Machadoy la verdad es que mi equipo de mi secretaría junto con la secretaría de la senadora organizamos el viaje y se organizó que se usaban esos pasajes; la verdad que nosotros no teníamos información y“, dijo Bullrich en declaraciones televisivas.

“Fue toda una confusión, pido disculpas y voy a devolver el dinero. Si bien es legal el mecanismo no lo considero ético de mi parte. Es dinero del pueblo y en consecuencia lo voy a devolver”, dijo en diálogo con La Nación+.

Para Bullrich “hubo una confusión de que no se conseguían pasajes y esas cosas que uno no sabe cómo suceden”. Insistió: “Ya hablé con la senadora y ella va a hacer todo el trámite para la devolución del dinero y pido disculpas. No es ético de mi parte utilizarlo”.