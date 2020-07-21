Para la UTA la empresa cumple

UTA CUMPLE
TAL LO ACORDADO CON LA EMPRESA 25 DE MAYO SRL, EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE, EL LIBERTADOR SRL, PERALTA RAMOS SA, EN EL MINISTERIO DE TRABAJO DESDE EL DIA 8/7/20 NOS ENCONTRAMOS EN CONSTANTE DIALOGO Y NEGOCIACIONES PARA LOGRAR EL PAGO DEL 18,3 % DE
AUMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE DESDE EL MES DE DICIEMBRE/19 AL DIA DE LA FECHA, CON SU CORRESPONDIENTE INCIDENCIA EN EL SAC/2019, COMO ASI TAMBIEN EL PAGO DEL DECRETO 14/2020 DE SUMAS NO REMUNERATIVAS DE $ 4000 DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020 POR
PARTE DE LA EMPRESA.- ATENTO LA ALTURA DE LOS ACONTECIMIENTOS PODRIAMOS AFIRMAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL DIA SE HARA EFECTIVO DICHOS PAGOS A LOS TRABAJADORES.- QUEDANDO ESTE SINDICATO A LA ESPERA DE LOS ACONTECIMIENTOS PARA REALIZAR EL ANUNCIO FINAL CUANDO SE CONCRETE.-
JUNTA EJECUTIVA UTA
SECC. MAR DEL PLATA
Y si cumple porque es el paro de la noche ?