Oscar “Huevo” Sánchez vuelve a la dirección técnica de básquet

El entrenador Oscar “Huevo” Sánchez anunció su posible regreso a la dirección técnica de básquet, luego de permanecer alejado de la actividad desde la temporada 2013/2014 cuando condujo a Quimsa de Santiago del Estero.

“Huevo” tuvo que salir al mercado a buscar representante y se definió por Gustavo Gorini. La decisión del entrenador estuvo relacionada con su interés por dirigir en el exterior, donde este representante tiene contactos.

“Busqué un representante que no tuviera muchos entrenadores y que, a su vez, me abriera las puertas en el exterior. Ahora noto que están todos escribiendo maravillas y hasta parece que soy mejor técnico, je; pero no será fácil, porque quiero ir a un buen club donde pueda plasmar mi filosofía de juego y trabajo, ya sea en Argentina o afuera. Creo que será afuera, porque acá no hay lugar para nadie”, manifestó a La Nueva de Bahía Blanca.

“La pandemia me hizo reencontrar con la profesión. Si bien nunca me fui y siempre estuve actualizado viendo básquetbol, los llamados de todos lados para hablar de lo que me apasiona me fue metiendo durante estos seis meses. Con tiempo y pasión se armó un combo que ahora hay que aguantarlo”, agregó.

Oscar Sánchez está radicado en Mar del Plata desde hace años. Emblemático director de Quilmes, con el que ascendió dos veces, dirigió al club marplatense durante 15 temporadas.