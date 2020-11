No hubo acuerdo paritario y la UTA podría parar en el interior del país

El jueves vence la Conciliación Obligatoria y, según dice, “Fatap no quiere firmar el acuerdo salarial para el interior”.

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) podría llamar a un paro de micros en el interior del país al no haber alcanzado el acuerdo paritario establecido para el AMBA, que según dicen, “Fatap no quiere firma para el resto del país”.

Ayer martes se desarrolló una nueva reunión y no hubo avances. En estos momentos las partes se encuentran en Conciliación Obligatoria que vence el jueves y, en caso de no haber solicitud de extensión de la misma por parte de los empresarios, el gremio tiene resuelto llamar a un paro.

Los delegados de las empresas en Tandil, expusieron que “a nosotros nos deben parte del sueldo, pero ahora no está en disputa eso, acá lo que buscamos es que nos den el mismo aumento que se otorgó en el AMBA”.

Sobre los argumentos esgrimidos por Fatap, dijeron que “hacen referencia a que no podrían pagarlo porque el Gobierno subsidia mucho más al AMBA y no al interior, un tema que no nos compete a nosotros”.

Sobre el fin de semana se podrá conocer a ciencia cierta si continúa la Conciliación o habrá que esperar que los micros paren.