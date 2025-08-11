No arranca el 2do cuatrimestre: docentes universitarios definieron una semana de paro

Lo resolvió la Asamblea Extraordinaria de Adum, en línea con las medidas nacionales.

La Asamblea Extraordinaria de Adum resolvió este jueves por la tarde no iniciar el segundo cuatrimestre en la Universidad Nacional de Mar del Plata, al declarar un paro total de actividades del 11 al 14 de agosto inclusive.

La medida, en línea con las definiciones nacionales, responde al reclamo por paritarias, por aumentos salariales dignos, por la Ley de Financiamiento Universitario y el cese de los brutales recortes a la ciencia y la tecnología.

Pedro Sanllorenti, secretario general de Adum, aseguró que la docencia universitaria resolvió no iniciar el cuatrimestre ante la indiferencia y crueldad de un Gobierno que recorta derechos, que no valora la educación pública y que pretende empobrecer a los trabajadores.

En ese marco, el jueves 14 -en horario a convenir- la Mesa Ejecutiva de Adum y su Cuerpo de Delegados y Delegadas se reunirán frente al Rectorado para definir los próximos pasos del plan de lucha. A esa instancia están convocados también los y las afiliadas.