Montenegro y Pulti mantuvieron un encuentro en las instalaciones del COM

En la tarde de hoy, en las instalaciones del COM, el intendente Guillermo Montenegro invitó al ex intendente Gustavo Pulti a un encuentro de análisis e intercambio de opiniones sobre la situación actual. El COVID-19, la cuarentena, la situación del trabajo, el comercio y la industria, así como los escenarios que se prevén para los próximos meses, fueron algunos de los temas que se trataron. Al respecto, Pulti entregó al Intendente Montenegro un documento con 10 puntos cuyo título es PARA QUE LA SALUD Y EL TRABAJO VAYAN DE LA MANO.

“Dinamización prudente, progresiva y científicamente avalada”

El ex intendente propone la creación de un Consejo Participativo para la Prevención con Trabajo. Porque “la pandemia golpea las economías y la falta de trabajo también enferma”. Impulsa una convocatoria a los sectores de la economía de la ciudad junto a los representantes de la salud y la ciencia para “encaminarnos hacia una dinamización prudente, progresiva y científicamente avalada” de la actividad”.

”Una acción contra el hambre y atención de las enfermedades mentales y la violencia doméstica”

Al mismo tiempo, el documento señala que se debe impulsar una acción solidaria y eficaz contra el hambre, “porque se pueden rebasar los límites de una paciencia social hasta aquí notable”. La atención de las enfermedades mentales agudizadas por el encierro, las adicciones y la violencia doméstica.

Un transporte con prevención

Otro de los temas referidos en el documento de 10 puntos apunta a la necesidad de generar una modalidad de transporte compatible con la prevención “con más frecuencias y menos pasajeros” y una movilidad urbana “saludable con vías exclusivas y seguras para promover el uso de la bicicleta”.

El COVID-19 no está superado

Finalmente, en el documento Pulti señala que “el COVID-19 no está superado y que los momentos más difíciles se deben esperar para los meses de junio y julio por lo cual no hay que perder ni un solo día en el mejoramiento de los servicios de salud que aún son insuficientes”.

“Trabajar junto al Presidente y el Gobernador”

En sus últimos párrafos se manifiesta “la importancia de trabajar junto al Presidente y el Gobernador sin diferencias partidarias”.

También señala que “No hay una guerra, hay una pandemia que amenaza Mar del Plata. Por eso proponemos apelar porfiada, irreductiblemente, a la ética de la solidaridad, a los valores de la inclusión y la equidad”.

Saldrá otra vez el sol

En su cierre, el documento expresa un anhelo y una exhortación: “Otra vez saldrá el sol en la Argentina y nuestra ciudad con su gente le abrirá sus brazos al País que la ama. Fuerza, confianza y a luchar”.