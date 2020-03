Montenegro: “Tenemos que seguir trabajando, seguir respetando la cuarentena y estar a la altura de las circunstancias”

El intendente Guillermo Montenegro brindó una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) luego de la confirmación del fallecimiento del primer paciente internado por Coronavirus en nuestra ciudad. “Lo conocía, por lo cual es una gran tristeza. Tuve la oportunidad de comunicarme con su hijo para ponerme a disposición”, señaló.

Seguidamente, el Intendente subrayó que “esto nos tiene que empujar a seguir trabajando, seguir respetando la cuarentena y estar a la altura de las circunstancias. La única forma que podemos llevar adelante este tipo de cuestiones es la responsabilidad de aquellos que no tienen obligación de salir de sus casas, quedarse en sus casas, evitar la circulación y cuidarnos. Lo más importante es lograr que la curva de contagios no crezca tan rápido porque si crece rápido llega un momento que colapsa el sistema de salud, sin importar en qué situación estés. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y buscar la posibilidad que el virus no se mueva, y este no se mueve si la gente no se mueve”.

RECURSO HUMANO Y MATERIAL

En cuanto al recurso humano y material con el que se está trabajando en esta emergencia sanitaria, Montenegro precisó que “con el sistema de salud municipal, provincial, nacional y también el privado, estamos haciendo un relevamiento muy claro del recurso humano y material».

En ese sentido, precisó que «esta mañana comenzó la construcción de un hospital modular en el predio del HIGA, al lado del UPA. Estamos trabajando en forma conjunta con Nación y con Fernanda Raverta, viendo cuál era la mejor forma de llevar adelante la construcción de la base para que esto pudiera ser lo más rápido posible. Ya se están sumando las camas del Hospital Houssay, más las del HIGA, las del Materno que algunas serán preparadas para aislamiento. Ahí estamos haciendo un número de cuáles son los recursos materiales y, probablemente, se busque más recursos humano porque este nuevo hospital va a generar más necesidad de personal”.