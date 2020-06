Montenegro: «El virus no distingue grietas»

«Siempre digo que el virus no distingue de grietas; hemos trabajado todos de manera mancomunada, el municipio, la provincia y la Nación. Mi trabajo siempre estuvo acompañado por los otros dos niveles», sostuvo Montenegro en una entrevista publicada por Infobae.

Para el dirigente del PRO, la discusión en torno a «la grieta» es algo que «quedará para otro momento».

«Ahora, mi única preocupación no es solamente la salud y la vida de todos los marplatenses y los habitantes de General Pueyrredon, sino también, empezar a generar esta reactivación económica tan necesaria», aseveró el intendente.

En este sentido, indicó que en el municipio de General Pueyrredón, con la ciudad de Mar del Plata como principal punto, todavía no comenzó con la etapa de flexibilización de actividades recreativas y deportivas porque entendió que «era clave mantener la evaluación sanitaria correcta».

No obstante, precisó que sí existe la posibilidad de que los chicos salgan con uno de sus padres a hacer una compra, pero aclaró que siempre y cuando se trate de comercios de cercanía.

Montenegro contó además que las tiendas de ropa están abiertas con la modalidad de «take away», lo mismo que los restaurantes, que también suman la opción de delivery.

«Hoy podemos seguir pidiendo que nos habiliten actividades por el esfuerzo en cumplir que hizo la ciudad. De hecho, si vas a un comercio y no tenés el tapabocas, no te atienden. Si no mantenés la distancia social te lo hacen ver», remarcó.

Sobre el futuro del turismo en la ciudad, volvió a pedir a los turistas que no viajen y adelantó que no creía que en las vacaciones de invierno «haya ninguna modificación de la situación actual», aunque «sí en el verano, que habrá pasado la crisis».