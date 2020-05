Montenegro brindó un balance y anunció modificaciones en su implementación 

El Intendente destacó el trabajo realizado por los comerciantes y los trabajadores. También se mostró disconforme con la conducta de algunas personas que salieron a pasear y que “no entendieron el nivel de problema que está enfrentando la ciudad, el país y el mundo”. Nuevos horarios, un solo mayor por grupo familiar y no comer en la vía pública, algunos de los cambios en los protocolos elevados a Provincia.

El intendente Guillermo Montenegro brindó una conferencia de prensa para trazar un balance luego de la prueba piloto de reapertura de comercios minoristas de bienes no esenciales y peluquerías que se llevó a cabo este fin de semana. Al mismo tiempo, adelantó algunas modificaciones a los protocolos que ya fueron elevadas a Provincia para su aprobación.

Al respecto, el Intendente señaló que “la evaluación del protocolo es muy buena, por cómo se cumplieron las normas de bioseguridad, con el doble trapo, la cantidad de gente en los locales, el uso de barbijo, alcohol en gel. Felicito a los comerciantes marplatenses y a los trabajadores por cómo se pusieron al frente para generar un protocolo de trabajo. Mi reconocimiento es para todos ellos y también para el que, pudiendo salir, decidió quedarse en su casa. También se ha regulado bien el transporte público”.

Sin embargo, el jefe comunal se mostró disconforme “con la situación que se registró el domingo entre las 15 y las 17 en unas 7 u 8 cuadras de la zona de Güemes. Ahí hubo una falta de respeto de mucha gente que concurrió al lugar, que fue a pasear, a tomar un helado con chicos. Esas personas no entendieron el nivel de problema que está enfrentando la ciudad, el país y el mundo”.

Asimismo, Montenegro agregó: “Estamos en cuarentena, la prueba piloto fue para ver cuál es la mejor manera de ayudar al sector comercial. Hubo algunos vivos que intentaron ir a la playa o a plazas y, en estos casos, personal municipal y policial les aviso que no era una salida recreativa. El trabajo realizado no puede ser empeñado por un grupo de gente que salió a pasear, todavía no estamos en esa etapa. Tenemos que estar ordenados, la solidaridad pasa por cumplir, ayudar al que está vendiendo y, el que no tiene la necesidad de salir, que se quede en su casa”.

En este contexto, Montenegro adelantó que se enviarán a Provincia unas modificaciones al protocolo: “Vamos a determinar que no se pueda consumir lo que se compra en la calle, porque se saca el barbijo y falta a la solidaridad. Sólo podrá circular un mayor por grupo familiar y con horarios diferentes. También vamos a intensificar los controles”.

CASOS POSITIVOS DE COVID-19

Por otro lado, el Intendente se refirió a la situación epidemiológica del Partido de Gral. Pueyrredon: “El viernes en la noche se detectó un caso de COVID positivo de una trabajadora de la salud. A partir de ahí se testeó un gran cantidad de personas, trabajadores, familiares y distintas posibilidades de nexos. Toda la familia dio negativo, al igual que la gran mayoría de los trabajadores de la clínica”.

“Ayer –continuó Montenegro- oficialmente nos enteramos que había 4 positivo más. En total, hoy hay 5 casos activos, asintomáticos y circunscriptos a esta clínica. Hoy seguimos trabajando en los nexos de los 4 positivos, tratando de verificar la situación de cada uno”.

Por último, el jefe comunal remarcó: “Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus. Hemos trabajado fuertemente en la prevención, con los Centros COVID, los hoteles preparados para atender pacientes, la construcción del Hospital Modular, las medidas de higiene. Junto con Provincia y Nación, todo esto que se ha trabajado, nos permitió estar a la altura de las circunstancias”.