Montenegro a pantalla caliente con abultado gasto en pauta publicitaria de campaña

Montenegro anoche en estudios de TN con Luciana Vázquez en plena acción de campaña en respaldo de los hermanos Milei

Dejando los tintes finales, anunciando su partida y un nuevo destino político visitando Tauch y Tordillo, la Quinta Sección Eectoral es la exhibición de su potencial político en la nueva estructura que integra en LLA. Alcanza espacios de consideración en un tumultuoso cierre no exento de complicaciones que lindan con los desencuentros y la violencia política. Una ruta desaconsejable. El intendente Montenegro mutó del amarillo al violeta aún en desmedro de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal que también se consiera que algo tienen que decir sobre el tema.

Como es su costumbre apela a recursos bajo su responsabilidad cayendo en promiscuas inversiones publicitarias que asisten su presencia en canales de televisión porteños. Son temas de campaña es de usos y costumbres en el crecimiento electoral de Montenegro. Ya son 9 días los que separan el pronunicmianeto popular en la provincia y habrá que mantener la mecha encendida hacia el 26 de ocutubre en el turno provincial.

Por ahora la grieta se explota a full y puede haber listas colectoras de LLA y Fuerza Patria, viene muy enredado el clima previo con los números de encuentas. Sobran las dudas e invertidumbres pero la grieta se profundiza a pesar de los conflictos internos que vivien en oficialismo y oposición: debería perder los dos, si analizamos la situación de los habitantes bonaerenses. El ajuste es pletórico y ya se cuentan las monedas. Es el pronóstico menos deseado e invita a no votar, no prestarse a una legitimación con la presencia en cuartos oscuros.

En este esquema han armado las plataformas de campaña, luego vendrán los arreglos para reiterar la mayoría propia el libro cerrado de la escribanía oficialistas que hoy nos deja la cabeza llena de preguntas. Montenegro dijo que se va el 10 de diciembre, seguirá gastando con la ampulosidad que demuestra. La MGP va a quedar en situación precaria, demasiado para Agustín Neme que saldrá a dar dos años como con el Alpine de Colapinto, pero aún no desmotros nada en la pista.

