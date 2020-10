Más aperturas en territorio bonaerense desde el 2 de noviembre

“Si durante la próxima semana los casos siguen descendiendo, vamos a avanzar a una nueva etapa, en la que se van a permitir locales comerciales en centros comerciales, solo locales, no patios de comidas”, explicó Kicillof. En conferencia de prensa en La Plata, el mandatario provincial también detalló que se habilitarán “ensayos y asistencias de artistas a sus estudios; talleres culturales; ampliación de la construcción privada; y deportes al aire libre”, señaló.

Kicillof, destacó este viernes “la solidaridad del pueblo” durante la pandemia y pidió no atender a quienes quieren que la ciudadanía “baje los brazos”.

“La pandemia no terminó, pero lo primero que se observa es la solidaridad de nuestro pueblo. Algunos no los ven, o no lo quieren ver y nos quieren hacer bajar los brazos”, subrayó Kicillof en conferencia de prensa en La Plata, y destacó que “decían que la Provincia iba a sufrir un colapso”, pero no pasó.

Dijo además que la ciudadanía está “resistiendo a una de las peores catástrofes de la historia” por la pandemia de coronavirus.

“Somos un pueblo que está resistiendo a una de las peores catástrofes de la historia y vamos a seguir resistiendo”, subrayó Kicillof en La Plata, y agregó: “Tenemos que seguir en guardia y organizados”.

Kicillof apuntó también al ex presidente Mauricio Macri y a la oposición que -a su entender- “todavía no entendió que no es un año electoral”.

“Hay parte de la oposición que todavía no entendió que no es un año electoral, es un año de pandemia y tenemos que hacer lo posible para mantenernos unidos”, resaltó el mandatario provincial.

Sobre Macri, expresó: “Lo veo al ex presidente, con el daño que hizo, y suena raro que intenten darnos consejos”.

“También lo digo por las peleas absolutamente absurdas en las que nos quieren hacer perder el tiempo. No es un momento para enfrentamientos inconducentes y tratar de sacar ventaja. No voy a caer en provocaciones”, enfatizó Kicillof en conferencia en La Plata.