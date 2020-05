Mar del Plata vivió la primera jornada de la prueba piloto para reabrir comercios

Cientos de comercios minoristas y peluquerías de las calles Carlos Tejedor, Avenida Constitución, Juan B. Justo, Alem, Peatonal San Martín, calle Rivadavia, Punta Mogotes, el Puerto, Güemes y San Juan volvieron a abrir sus puertas.

Desde horas tempranas, las calles San Juan y Güemes, las principales de la actividad comercial marplatense, permanecerán peatonalizadas durante todo este fin de semana bajo los controles de personal de tránsito del Municipio de General Pueyrredón.

Los clientes que concurran a los comercios deben respetar el distanciamiento social de un metro y medio, usar barbijos o tapaboca y, previo a ingresar al local, limpiar su calzado y colocarse alcohol en las manos antes de ser atendidos.

En tanto, las peluquerías comenzaron a atender a los clientes con turnos previamente obtenidos ya sea vía telefónica o por medio de mensajes de internet o whatsapp.

En diálogo con Télam, el intendente Guillermo Montenegro agradeció «el respeto y la responsabilidad de todos los comerciantes y de cada vecino en esta primera jornada de la prueba piloto, vimos que lo tomaron con mucha seriedad, como lo hicieron hasta ahora».

«Ese comportamiento fue el que nos permitió tener la situación epidemiológica actual, y nos habilitó a tomar esta decisión para reactivar de a poco la economía local», agregó.

Según Montenegro, «la idea es comenzar a reactivar la economía de la ciudad, porque los comerciantes son uno de los sectores más golpeados por las consecuencias de esta pandemia».

«Estas salidas no son para esparcimiento, porque no son vacaciones, no queremos que salgan a pasear» consideró, y concluyó: «Veremos cómo se desarrolla la jornada del domingo y luego evaluaremos los pasos a seguir. Toda decisión que tomemos será pensando en la salud de los marplatenses”.

Además desde el área municipal se indicó que cerca de seis mil comercios que estaban cerrados hoy pudieron abrir sus puertas.

Entre los rubros mas solicitados y los que tuvieron más demanda fueron las casas de venta de lanas, telas, indumentaria y electrodomésticos.

En una recorrida, Télam dialogó con comerciantes dedicados a la industria textil, indumentaria y otros rubros, y con clientes de los distintos comercios habilitados.

“Luego de 50 días de tener mi negocio cerrado es toda una experiencia, que si se logra cumplir hará que podamos reactivarnos como pyme”, dijo Débora Decar, propietaria de tres locales de ropa, accesorios y bijouterie.

“Hemos tomado todas las medidas de precaución haciendo ingresar a la gente con barbijos, previa limpieza de su calzado y colocándole alcohol en gel antes de ser atendidas”, sostuvo.

Por su parte, Romina Lezme, empleada de una casa de venta textil ubicada en el microcentro, contó que “previo a levantar las persianas del local, ya teníamos una fila de cinco personas esperando para ser atendidas”.

“Desde que comenzamos a atender no hemos dejado de higienizar tanto el mostrador como la zona de caja y la entrada del local; las ventas fueron muy buenas”, agregó, al tiempo que se mostró optimista en que la reapertura «continúe con el paso de los días”.

Por otro lado, Germán Vega, empleado de una casa de deportes de la calle Güemes, dijo: “Hacemos pasar a la gente que hace fila en la vereda a medida que nos vamos desocupando, pero todo se está llevando a cabo con normalidad”.

Con respecto a las ventas, Vega dijo que “por ser el primer día de prueba se puede decir que se ha vendido un 60% de lo que se vendía en épocas normales donde no existía esta pandemia».

Mientras hacía una fila en la vereda de un local de venta de lanas, la clienta Matilde Gubero destacó que “está todo muy bien organizado, se toma el distanciamiento establecido y los dueños hacen pasar dos personas por vez”.

“Si tomamos conciencia y cumplimos con todas las medidas de precaución creo que esta prueba piloto puede ser el puntapié para que se vayan abriendo otro rubos dentro de la ciudad”, dijo.

Por su parte, Analía Alonso, acompañada por su hijo Pedro de 10 años, afirmó: «Si los marplatenses cumplimos con todo lo que nos piden, en los próximos días saldré de compras con Catalina la hermana mayor”.

En el rubro Peluquería, el estilista José Vidal contó que atienden “con turnos previos» y reveló que “esta ‘prueba piloto’ es un alivio a los bolsillos; si se siguen tomando todas las medidas de precaución podremos abrir todos los días de la semana».

En tanto, Marcelo Testa, presidente de la Cámara Empresarial de peluqueros, peinadores y afines de Mar del Plata, dijo a Télam que el rubro «está trabajando bajo el protocolo de bioseguridad que hace unos días le planteamos y fue aprobado por el intendente Montenegro”.

“Cada estilista o peluquero deberá llevar y archivar el listado de clientes atendidos en el día (con nombre, apellido y número telefónico), para ser localizados en ocasión de contar con un caso sospechoso en el local el día de su atención” consideró.

Testa no dudó en señalar que “dentro del protocolo se exige barbijo para el cliente y máscara protectora de acrílico para el profesional y no se puede utilizar más del 50% de la capacidad del local para evitar aglomeramiento de personas”.

Desde la Unión de Comercio y la Industria de Mar del Plata (UCIP), su titular Raúl Lamacchia consideró que “Mar del Plata ha cumplido muy bien con la cuarentena, por eso el éxito o el fracaso de esta prueba piloto depende netamente de la gente”.

“Todos estamos aprendiendo ante esta pandemia sobre la marcha”, aseveró, y concluyó: “Mar del Plata tiene un 80% de sus Pymes a la calle y la reactivación será un paso importantísimo en este marco de la pandemia que atacó al mundo entero”.