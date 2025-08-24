Ledesma 2º y clasificado 10º para la Copa de Oro

El piloto Agustín Canapino consiguió un gran triunfo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en el marco de la décima fecha del Turismo Carretera, correspondiente al campeonato 2025.

Christian Ledesma y Marcelo Agrelo completaron el podio. Además, dicha cita cerró la etapa regular y dio a conocer los doce corredores clasificados a la Copa de Oro.

El comienzo de la carrera tuvo una pareja largada en la que Mariano Werner y Elio Craparo se batieron a duelo para quedarse con el liderato. Finalmente fue el de Chacabuco quien consiguió la primera plaza, con Canapino ubicado en la tercera posición.

Más adelante, mientras Craparo dominaba cómodamente la contienda, Werner y Canapino se batían a duelo por la segunda posición. El de Arrecifes no cesaba en su intento por sobrepasarlo, pero el entrerriano se defendía con gran categoría.

Sin embargo, en la vuelta ocho, Canapino consiguió adelantar al Ford Mustang y se colocó como nuevo escolta.

Parecía que todo sería a favor de Craparo, pero un trompo por parte de Gastón Ferrante en el giro 22 derivó en la primera salida del auto de seguridad. En el relanzamiento el “Titán” superó con soltura al Challenger y se convirtió en líder en el mítico circuito.

A su vez, Craparo se despistó en la última vuelta y debió abandonar la competencia luego de estar al borde de la victoria durante gran parte de la misma. Finalmente, Agustín Canapino culminó un gran fin de semana y se llevó un triunfo fundamental para la Copa de Oro 2025.

Los 12 clasificados a la Copa de Oro 2025:

Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos 1 127 Agrelo, Marcelo Toyota 272,5 2 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 258,5 3 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 251,5 4 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 245,5 5 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 242,5 6 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 222,5 7 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 194 8 22 Fritzler, Otto Toyota 189 9 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 186 10 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 183,5 11 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 178 12 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 176

Top 10 del circuito de Buenos Aires: