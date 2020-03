La gravedad de la situación no deja lugar para la viveza criolla

En rueda de prensa llevada a cabo en el Hall del Palacio municipal, el intendente Guillermo Montenegro instó a la ciudadanía marplatense a cumplir responsablemente con la cuarentena decretada por el gobierno nacional para contener la circulación del coronavirus.

Asimismo anticipó que “desde el Estado municipal vamos a garantizar los servicios públicos esenciales, en eso que haya absoluta tranquilidad, se está trabajando en un decreto especifico desde el día de ayer para poder garantizar en todo lo que tiene que ver con la recolección de la basura, seguridad, emergencia, agua, es decir todo lo que tenga que ver con los servicios públicos esenciales como el transporte”.

El jefe comunal reflexionó que “después de que el Presidente de la Nación diera a conocer el decreto que establecía cual era la situación que había generado el Coronavirus, queda absolutamente claro que no podemos salir, que tenemos que quedarnos en nuestras casas, que esta es una responsabilidad que tenemos todos como argentinos y nosotros en especial como bonaerenses”

Recalco que “tengamos claro que esta situación no es joda, o sea que amerita una responsabilidad de todos los marplatenses de quedarnos en casa, esto no da lugar a la viveza criolla, ni a que nosotros podamos entender que salgamos dos o tres veces por día a decir que hacemos compras o un trámite, esta responsabilidad es de cada uno de nosotros”.

Sostuvo que “hoy Mar del Plata demostró que somos un pueblo solidario, no hubo lugar para grieta política de ninguna especie. Todo lo contrario, todos trabajamos juntos y esto habla de la solidaridad que tiene el pueblo marplatense. Hoy la solidaridad es quedarse en casa, no salir, ser responsable con eso”.

Montenegro insistió en que “debemos tener en claro que la situación que está viviendo nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país no es joda. Tengámoslo bien claro, es lo único que se nos está pidiendo, no solamente el presidente sino también desde el gobierno provincial y desde el gobierno municipal. Todos somos responsables, tenemos que asumir ese compromiso y cumplirlo porque quedo claro cuáles son las consecuencias a nivel mundial de no cumplir ese compromiso “

“La solidaridad hoy tiene que ver con cuidarse, no hay lugar para atajos. Once días de quedarnos en casa, asumámoslo con compromiso, con responsabilidad y demostrando que estamos como pueblo a la altura de las circunstancias”, concluyo el mandatario municipal.

Informe: Roberto Latino Rodríguez