La AFA suspende el fútbol en todas sus categorías hasta el 31 de marzo

“Me sorprendió que ni se convocara al capitán de Boca y a la gente de Boca. Los chicos de Boca no sabían absolutamente nada de lo que pasaba con los jugadores de River y la decisión que habían tomado. Pero más me sorprendió cuando se hablaba de ser consecuentes. El día anterior había visto jugar el Ascenso y otras categorías… ¿y es que acaso los jugadores de River y Boca son distintos a los demás? Son todos jugadores de fútbol. Son todas familias que viven del fútbol. No puede un club tomar una atribución de decir yo no juego más. Son todos o ninguno”, disparó el Patrón en una entrevista con Fútbol Sin Manchas por Canal 26.