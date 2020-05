Kicillof habló sobre la «prueba piloto» de Mar del Plata: «Vi unas fotos preocupantes»

Kicillof dedicó algunos párrafos al rol de la oposición y a las medidas que los jefes territoriales de Juntos por el Cambio vienen tomando en sus jurisdicciones. Concretamente, se refirió a la flexibilización de la cuarentena que arbitró Horacio Rodríguez Larreta en Capital -que mereció el rechazo de los intendentes de la Tercera- y de la “prueba piloto” que encaró en Mar del Plata Guillermo Montenegro.

Sobre el primer tema, calificó como “excelente” el duro comunicado que emitieron los intendentes peronistas del Conurbano Sur, en el que cuestionaron la decisión de Rodríguez Larreta de abrir comercios, toda vez que, consideraron, resulta riesgosa para todo el AMBA dado que implica mayor movilidad y por lo tanto, especialmente de parte de trabajadores que residen en el Conurbano.

“En la provincia vamos a ser muy rigurosos y solo vamos a autorizar comercios barriales”, se diferenció Kicillof. “No me parece un buen método: hay que ir despacio y monitoreando. Es demasiado lo que arriesgamos”, agregó, cuidándose de polemizar con su par porteño.

También se refirió a la apertura de comercios que se llevó a cabo durante el fin de semana en Mar de Plata, en el marco de una “Prueba piloto” implementada por el intendente Guillermo Montenegro, y sobre la que prometió anunciar resultados definitivos hoy.

“Escuche al intendente decir que había salido bien pero también vi unas fotos preocupantes”, expresó Kicillof, aunque admitió que no tiene “datos fehacientes” al respecto. En ese sentido señaló que la habilitación de comercios se hará de acuerdo a los procedimientos. “No estamos en una fase de prueba piloto, sino en una fase nueva donde los comercios barriales, a pedido de los intendentes, por zona, por rubro y por horario se van a habilitar”, destacó.

También el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se refirió al episodio: “General Pueyrredon funciona igual que AMBA, tiene que solicitar habilitación a provincia y nosotros a jefatura de gabinete de Nación”, recordó, y concluyó que las habilitaciones llegan una vez “analizada la situación epidemiológica y de los protocolos”.

Kicillof no dejó pasar la ocasión de señalar que se trabaja conjuntamente con los intendentes “independientemente de su signo político” en la aplicación de restricciones y protocolos. Pero señaló también que hay sectores “pequeños, minúsculos que todo el tiempo están sembrando dudas, falsas noticias”.

El Gobernador se refería, y lo hizo explícito más tarde, a las denuncias por entrega de alimentos con su firma. “A nosotros nos han acusado de ponerle mi nombre al alimento que repartimos: no alcanzarían los sellos de la provincia porque colaboramos con montón de sectores”, aclaró.

“Vergüenza deberían tener de dedicar su tiempo a sembrar miedo, dudas, después de tanto tiempo. Me han acusado de todo, a mi no se me mueve un pelo, pero le aclaramos a la población que trabajamos con la oposición que tiene responsabilidades de manera muy coordinada y así vamos a seguir haciéndolo”, remató.