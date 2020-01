Intensifican los controles a las motos en puntos estratégicos

La secretaría de Seguridad intensificó los controles a la circulación de motos en distintos puntos de la ciudad, como por ejemplo, la zona de Varese y Playa Grande en horarios de la madrugada. El titular del área, Darío Oroquieta detalló que «se secuestran motos sin casco, sin documentación o en mal estado que pueda poner en peligro su vida o la de terceros».

El operativo se realiza desde hace varios días en distintos puntos de la ciudad, con el foco puesto en Varese y Playa Grande, donde se secuestraron una gran cantidad de motocicletas.

«Esto es un tema fundamental para nosotros, dentro de la lógica de los controles operacionales que estamos llevando adelante en Tránsito», explicó Oroquieta quien además de supervisar los operativos nocturnos, recorrió el playón donde se disponen los vehículos secuestrados.

Además, detalló que se secuestran vehículos fuera de regla, por ejemplo, «la moto sin documentación, de la que no sabemos su procedencia o que notamos que no tiene el debido cuidado de mantenimiento. También son vehículos que alcanzan una alta velocidad, con las complicaciones que esto genera, poniendo en riesgo no solo la vida de los que van arriba de la moto, sino que también la de terceros.»

El secretario de Seguridad explicó que «hay una decisión política muy fuerte de secuestrar todas las motos que circulan sin casco, documentación o en mal estado porque ponen en peligro su vida y la de los demás. El intendente dispuso que trabajemos en esta línea porque además es una demanda de los marplatenses».

Oroquieta explicó también que «estamos trabajando muy firmes en estos controles, pero también en la importancia de concientizar sobre los riesgos» y anticipó que continuarán «con estos operativos dinámicos de manera permanente, trabajando para infraccionar a quien no cumpla con las reglas».