Humillante final de Alvarado que descendió al Federal A de fútbol

Por Valentín Ramallo de La Voz del Estadio radio

5 a 0 fue el resultado que le propinó Arsenal al «Torito», que descendió al Torneo Federal A. Los goles fueron de Emiliano Purita y Tomás González en el arranque, y en el segundo tiempo Esteban Fernández, Gonzalo Klusener y Lucas Mihovilcevich sellaron la caída al Federal del club de Jara y Peña, que tenía que ganar para esperar que Güemes le diera una mano contra Almagro.

En medio del malestar y los insultos de los presentes en el estadio Julio Humberto Grondona, Alvarado descendió. Final previsible, por el desenlace, pero no por lo abultado del score. La postura corporal de los jugadores de Alvarado al pararse en el círculo central del campo de juego lo dijo todo. Un equipo abatido psicologicamente y sin convicción.

Antes de los 10′, Arsenal ya le ganaba 2 a 0, primero con un tiro libre por debajo de la barrera de Emiliano Purita (el hombre acostado brilló por su ausencia), y luego por un rebote de Emmanuel Gómez Riga aprovechado por Tomás González, ante la pasividad absoluta de la defensa.

De esta forma en 2′ se diluyeron las, de por si, pocas ilusiones con las cuales el «Torito» llegó a Sarandí. Alvarado descendió animicamente ante All Boys. Tan solo un gol lo hubiese dejado en una situación favorable, y por eso la sensación del pasado domingo luego del pitazo final fue de descenso. Para completar un primer tiempo de terror, Matías Mansilla se fue expulsado por una terrible entrada.

La imagen que dejó la visita fue deplorable. Esteban Fernández, Lucas Mihovilcevich y Gonzalo Klusener de penal sentenciaron el triste final. La perdida de categoría le duele a cualquier club que le toca atravesarla, pero si es de una manera tan estrepitosa, duele el doble. La impotencia y la falta de amor propio fue tan escandalosa como el resultado.

La campaña de Alvarado durante toda la temporada fue de descenso. Más allá de las elucubraciones de muchos sobre que el arbitraje perjudicaba al equipo marplatense por una orden de arriba (Asociación del Fútbol Argentino) y para ayudar a Güemes de Santiago del Estero, la cruda realidad es que el «Torito» se fue solito. Hubo algunos partidos que vislumbraron mucho tiempo antes el desenlace de este sábado.

Aquella derrota ante Arsenal pero en Mar del Plata, que significó para el «Viaducto» el primer triunfo del año luego de seis meses, la caída ante un equipo que hacía siete partidos no ganaba como Racing de Córdoba, en los últimos minutos y tras una flojísima producción del «Torito», que venía de ganarle al puntero Atlanta ni más ni menos y de visitante, la derrota con Patronato en Paraná por un penal que el arbitro le avisó a Agustín Irazoque que iba a cobrar si seguía agarrandosé con el «9», después de una victoria esperanzadora ante Ferro por 3 a 0, y la increíble pena máxima que tuvo Güemes sobre el final para igualar un gol casi agónico de Agustín Aleo, fueron señales de un equipo débil futbolistica y psicologicamente.

Un año que comenzó con el problema institucional de la acefalía (todavía sin resolución definitiva) por la falta de representación política dentro del club, que siguió con la llegada de la famosa empresa que hizo un desastre y abandonó el «barco» sin dar explicaciones, un plantel con muchísimos jugadores pero con muy poca jerarquía, y el despido sin causa de un referente del club como Alexis Matteo, que si bien no tuvo un buen arranque (agarró Deportivo Maipú y lo metió en el Reducido) fue reemplazado por Pablo Quattrocchi, hombre de confianza de los que manejaban el fútbol pero sin la menor capacidad para ser el entrenador de Alvarado.

Con el nacido en Quilmes se perdió mucho tiempo, y Marcelo Vázquez, con apenas un refuerzo como Facundo Ardiles, agarró un plantel escaso de herramientas para cambiar el rumbo y en una situación financiera realmente dificultosa.

Muchísimos errores y un final lógico. Alvarado vuelve a una categoría muy difícil. El Federal A 2026 lo esperará con los brazos abiertos, con la posibilidad de barajar y dar de nuevo. En un año se fue por la borda el sacrificio de muchísimas temporadas. Aquella categoría que parecía inalcanzable décadas atrás, dejó de serlo en 2019.

Con un crecimiento institucional notable, vivió durante siete años la aventura de la Primera Nacional. Se dio el gusto de ganarle a equipos históricos de la categoría, y por supuesto, al gran rival en la ciudad. El gol de Diego Becker quedará en la memoria de los hinchas del matadero.

Las ironías del fútbol: Arsenal se despidió de la Primera Nacional ante aquel equipo que derrotó en 1992 para subir a esa misma categoría. 33 años después, a la par, volvieron al punto de partida. Por el bien del fútbol marplatense, puedan volver mejores tiempos para Alvarado.

SINTESIS

ARSENAL: Franco Herrera; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca y Valentín Serrano; Talo Colletta, Matías Lucero, Tomás González y Axel Batista; Esteban Fernández y David Sayago. DT: Darío Franco.

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustín Irazoque y Agustín Aleo; Matías Mansilla y Agustín Bolivar; Julián Ascacíbar, Diego Becker, Joaquín Susvielles y Tomás Bolzicco. DT: Marcelo Vázquez.

GOLES: 4′ Purita (ARS); 5′ T. González (ARS); 68′ E. Fernández (ARS); 80′ Klusener de penal (ARS); 86′ Mihovilcevich (ARS).

CAMBIOS ARSENAL: 0′ ST Ayala por Lucero y Vila por Purita; 58′ Klusener por Sayago; 79′ Bordagaray por Roselli y Mihovilcevich por Fernández.

CAMBIOS ALVARADO: 0′ ST Miori por Bolzicco y Castellano por Becker; 55′ Martínez por Ardiles y Ortale por Bolivar; 65′ Amilivia por Ascacíbar.

INCIDENCIAS: 45+2′ expulsado Matías Mansilla (ALV); 79′ Gonzalo Klusener de penal (ARS); 88′ Agustín Aleo (ALV).

ESTADIO: Julio Humberto Grondona.

ÁRBITRO: Diego Ceballos.