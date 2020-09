Horacio Taccone: con protocolos aprobados, todo permitido

El concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone presentó un proyecto de ordenanza que “se propone una evolución en las estrategias llevadas a cabo hasta ahora. Lo que se hizo hasta acá requiere una evolución. Para tener mejores resultados no se debe repetir la misma estrategia hasta el infinito.



Ni la salud ni el trabajo admiten más indefiniciones

Por eso presentamos un proyecto de ordenanza cuyo tratamiento vamos a pedir urgentemente: así como las respuestas en materia sanitaria no admiten titubeos ni dilaciones, la situación del trabajo y de las pequeñas y medianas empresas en general tampoco soporta más postergaciones.

En ese sentido el concejal Taccone, miembro de la comisión de reactivación, señaló que “algunos se van de la comisión de reactivación y otros dicen que a Mar del Plata la están dejando sola, pensamos que se debe salir de la política partidaria para ir a estrategias sostenibles de carácter institucional. Los marplatenses no ganan nada con dos fuerzas políticas pasándose la pelota. Al medio está la salud y el trabajo de nuestros vecinos”

Respuestas del Estado por sobre las disputas

Taccone afirmó que “con esta iniciativa nos queremos hacer responsables de otorgar un respaldo normativo e institucional al ejecutivo de la ciudad para que tome decisiones. Para eso los marplatenses han elegido un gobierno. La ley general de esta iniciativa es que con protocolo aprobado por la Secretaría de Salud todas las actividades están permitidas. La Secretaría de Salud ha tenido un rol bastante pasivo en el desarrollo de la pandemia y ha llegado la hora de que tome una actitud expeditiva, dinámica y a la altura de las circunstancias. Por eso proponemos que coordine las consultas para aprobar los protocolos con todos los estamentos públicos y privados, nacionales y provinciales que resulten pertinentes de manera que todos los sectores vehiculicen por su ámbito de responsabilidad ese procedimiento documentado bajo el cual se autorizaran las actividades”.

Con protocolos científicamente avalados hay prevención con trabajo

El concejal explicó que “con esta ordenanza otorgamos una herramienta y un procedimiento para que el ejecutivo cumpla con su rol que es el de resolver rápido y eficientemente el pedido de una ciudad que no soporta más dilaciones en la construcción, la hotelería, la gastronomía, la cultura, la recreación, y las actividades deportivas. Ni siquiera los cultos podrán resistir dentro de un ordenamiento que está desfasado de la realidad. No habrá milagros ni vacunas en el corto plazo. Son los protocolos científicamente avalados, que se deben respetar y controlar, los que harán posible defender la salud y el trabajo frente a esta pandemia sin fecha de conclusión” y finalizó “Mientras por un lado los gobiernos deben escuchar y acatar lo que señalan los trabajadores y trabajadoras de la salud tomando decisiones que aseguren las respuestas sanitarias de manera urgente, por el otro se debe avanzar de manera resolutiva en generar las condiciones para el trabajo con prevención”