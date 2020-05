Finde en el Museo MAR virtual con producciones originales

Del viernes al domingo se podrá disfrutar de las diferentes producciones originales que ofrece el Museo Mar, dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en todas sus plataformas de redes sociales (IG, FB, YT y Web) dentro del programa #MarAdentro.

La primera jornada estará consagrada a «Historias cortas Sub21». Se trata de una convocatoria para movilizar la creación joven, lúdica y catártica. Se seleccionaron cerca de 20 cortos recibidos de todo el territorio de la provincia en formato de videominuto de diferentes géneros en ficción, experimental, documental y animación con temática libre y producidos con cualquier soporte tecnológico. En esta oportunidad se verán los trabajos de Camila Lago (Laferrere) y Juan Romano (Ciudad Evita). Cabe destacar que en la inauguración del programa se recibieron más de 3500 visualizaciones de los cortos exhibidos.

El sábado a las 20h llegará el estreno de «A/V – Ciclo audiovisual experimental», una producción original y exclusiva para el #MuseoMAR que está curada por el artista Antonio Savasta Alsina y es el resultado de una convocatoria a músicos y artistas visuales que realizaron una obra en formato online en consonancia con la coyuntura mundial. La participación es muy heterogénea y comprende estilos musicales como la electrónica, ambient, música industrial y el arte sonoro teniendo lo experimental como eje transversal de la búsqueda artística. Los artistas utilizaron las herramientas digitales en el diseño de la imagen y el sonido, comprendiendo los medios y sonidos electrónicos como soportes fundamentales de su exploración. La apertura por las plataformas de redes sociales del #MuseoMAR estará a cargo de Dj Yohanna que presentará «Para que quiero todas mis joyas». Es una puesta de Patricio Oconnor, siempre en una búsqueda interminable de recursos artísticos con resultados inesperados con la experimentación como rumbo. Se sugiere la utilización de auriculares para potenciar la percepción de las creaciones.

Por último el domingo llega el «Decálogo sonoro, experiencias de escucha que dejaron huella» del colectivo artístico Negra40. En esta oportunidad será el turno de Lucía Eva Drocchi. La artista se refirió al armado de sus 10 puntos: «Realizar el decálogo ha resultado muy interesante para analizarme a mí misma como compositora. He reflexionado sobre qué me ha influenciado realmente, y me ha hecho diferenciar entre la influencia profunda, circunstancial o el simple gusto musical. En este decálogo plasmo todo aquello que me ha influenciado profundamente desde algún parámetro». Drocchi es música, improvisadora, egresada de la Licenciatura en Música en la UNTREF. Actualmente Integrante del ensamble UDLI (La utilidad de lo inútil). En este proyecto y otros individuales, indaga en nuevos horizontes, llevando las experiencias a límites irreverentes.