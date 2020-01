Faroni: “volare ohhhh, cantare ohhhh oh oh”

En el camino por sumar gente de experiencia para gestionar diversos espacios del Estado, se conoció esta semana que el nuevo/viejo gobierno de Alberto Fernández determinó que el cargo de director de Aerolíneas Argentinas termine en manos de… ¡Javier Faroni!

Sí… Faroni… Javier Faroni, el productor teatral que tanto conocemos en Mar del Plata. Hombre de Sergio Massa, que llegó al cargo de diputado por el Frente Renovador y que fue presidente de la Comisión de Asuntos Culturales de la Cámara de Diputados.

Imagine usted que si Felipe Solá es canciller y tiene que atender asuntos internacionales con el nivel -8 de inglés aprobado cuando se graduó de perito mercantil, tampoco le vamos a pedir a Faroni que entienda demasiado de manejar una aerolínea. Que se siente detrás del escritorio y apriete dos botones. Algo va a salir.

De todos modos no hay que despreciar el trabajo en Cultura como fuente de conocimiento para diversos temas. Faroni fue productor de la obra “Boeing Boeing”, así que algo de aviones debe saber. En todo caso agradezca usted que no produjo “La lección de anatomía”, que si no le daban el Ministerio de Salud.

Bueno, ¿acaso Massa trabajó en alguna panadería? Y mire usted lo especialista que es en roscas y trenzas.

Ojo que desde la compañía productora de Faroni se encargaron de aclarar que seguirán funcionando y produciendo espectáculos. Por ejemplo actualmente en Capital Federal están presentando la obra “La gran depresión”. Cualquier similitud entre ese título y los primeros días de gestión de Alberto Fernández es pura coincidencia.