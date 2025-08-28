Facundo Vázquez y sus primeras sensaciones en Peñarol: “Estoy muy cómodo, motivado y con un gran grupo”.

El base Facundo Vázquez atraviesa sus primeras semanas como jugador de Peñarol y a punto de completar dos semanas de pretemporada, compartió sus primeras impresiones.

“La verdad que estoy muy contento, muy cómodo, muy motivado. Creo que se está armando un lindo grupo, con muy buena energía y muchas ganas de entrenar. Las prácticas del día a día están siendo intensas, estamos todos en la misma sintonía, así que siento que vamos por el buen camino”, destacó.

Vázquez también se refirió a la relación con sus nuevos compañeros: “Conocía a varios de mis nuevos compañeros. Entreno en los recesos con Xavi (Carreras), a Lucho (Guerra) lo crucé en México un par de veces, jugué con el Toro (Acuña) y también con Iván (Basualdo). Eso facilita mucho la adaptación”.

Otro de los aspectos que lo sorprendió gratamente fue la ciudad: “Encontré una ciudad muy linda, muy tranquila. Estoy acostumbrado al vértigo de la ciudad, pero la verdad es que estoy mucho más contento y mucho mejor de lo que esperaba. Mis expectativas eran altas, así que estoy muy bien”.

Sobre el presente deportivo, el base dejó en claro que el foco está en la construcción del equipo y el trabajo cotidiano: “Van dos semanas de pretemporada recién. Somos un equipo que se está construyendo. Tenemos que ir día a día, ni siquiera pensar en el inicio de temporada. Tenemos que pensar en hacer una gran práctica mañana, después la próxima y así. No tanto en el largo plazo o en los resultados».

Fuente: Prensa Peñarol