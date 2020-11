Exigen que el Concejo dé tratamiento “urgente” al Plan de Reactivación Económica

Desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX se solicitó que se le dé tratamiento “urgente” al Plan de Reactivación Económica, con el fin de tener una herramienta que haga posible en poco tiempo empleo de calidad y en cantidad.

En agosto pasado el poder Ejecutivo del Partido de General Pueyrredon presentó formalmente el denominado “Plan de Reactivación Económica”. Y desde la Mesa Directiva del Distrito IX del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires señalaron que se “entiende totalmente la necesidad de tomar a nuestra industria como principal motor de la tan necesaria reactivación que todos esperamos que ocurra cuando la crisis sanitaria comience a aliviarse”.

“Uno de los ejes del plan se basa en una serie de incentivos para edificaciones en ciertas zonas de nuestra ciudad, que por otra parte están en línea con lo que surgió de los dos planes estratégicos que tuvimos”, señalan las autoridades colegiales. Estos estímulos podrían aplicarse por un lapso de un año y tenderían a generar algún beneficio para quienes desde el sector privado estén evaluando la posibilidad de invertir en Mar del Plata.

“Sabemos que nuestra localidad venía siendo golpeada por la crisis económica nacional en los últimos años, exhibiendo además índices de desocupación de los más altos del país”, manifestaron. La crisis generada por la pandemia afectó fuertemente a las actividades dependientes de la actividad turística y eso llevó a duplicar en este Partido al índice de desocupación a nivel nacional en el segundo trimestre de 2020, superando un 26%, situación que además continúa agravándose.

Por otra parte de acuerdo con los relevamientos efectuados por la ONG “Mar del Plata Entre Todos”, el sector de la construcción sumado a la actividad inmobiliaria que la propia actividad genera, representa un 17% del Producto Bruto Global local. Además, y debido al “marcado retroceso” en inversiones para obra pública que en los últimos años se ha evidenciado en esta región, la gestión privada es casi el único sustento de este sector de la economía. “Esta industria, como todos sabemos, genera una ocupación de personal intensiva y de todo el año, características que son fundamentales para atacar el problema de la desocupación que nos aqueja”, apuntaron.

Por este motivo se requiere que desde el Cuerpo Deliberativo se le dé tratamiento urgente al Proyecto elevado por el Ejecutivo local, ya que es éste “uno de los más importantes de este año legislativo”. Y acentuaron: “los principales grupos empresarios, con capacidad de invertir en las obras que pueden colaborar con la recuperación económica, están obviamente al tanto de las propuestas a tratar”.

“Esto hace que algunas inversiones que ya podrían estar en marcha, se estén dilatando a la espera de una definición. Es decir que la demora en definir el rumbo, favorable o no, de estos estímulos temporarios, termina actuando como una traba a la potencial reactivación”, señalaron.

“Consideramos que esto no debe ser visto como una reforma permanente al Código de Ordenamiento Territorial vigente, sino como lo que es: un impulso temporario. La aprobación o no del mismo, no invalida la necesidad de aprovechar el próximo año para convocar a todos los sectores involucrados y debatir una reforma permanente de las normativas vigentes en materia de construcciones privadas”, afirmaron.

Pero la indefinición genera incertidumbre en quienes toman decisiones de inversión, “y desde nuestra institución estamos dispuestos a colaborar en lo que los ediles consideren necesario para dar una rápida solución al tema. El proyecto enviado por el Ejecutivo local insumió un arduo trabajo de los equipos técnicos, y a pesar de ello, seguramente es perfectible”.

No obstante “estamos en total acuerdo con el sentido general, que toma a nuestra industria como lo que es: la mejor herramienta posible para generar en poco tiempo empleo de calidad y en cantidad. Esto es exactamente lo que exige de todos nosotros la dramática situación socio-económica que nuestra ciudad está atravesando”.