Encontraron rastros de sangre en la casa de Claudia Repetto

La mujer remarca que Rodríguez no le permitía vivir libre y en paz: “Escucho un ruido y parece que es él, que me va a golpear la mano de vuelta. No quiero ni prender la luz del patio. Me voy a salir escondida. Fabi, te quiero. Si vengo y te veo en línea te cuento, si no te cuento mañana”, se despidió Claudia Repetto en un mensaje de casi 40 segundos de duración.

Fuente: INFOBAE