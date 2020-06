En su segundo programa, Lanata no pudo superar en rating a Marley ni a Bake off

El periodista de canal 13 debe enfrentar a dos programas totalmente diferente, uno es Por el mundo, con la conducción de Marley y el otro, Bake off, un reality que busca al mejor pastelero con la conducción de Paula Chaves.

En su debut, y con picos de 12.5, Lanata había logrado imponerse por sobre sus competidores. Pero luego de la expectativa por su regreso, los números de ayer no fueron tan favorables.

Telefe se convirtió en el ganador de la noche, y sus dos programas pudieron superar las medidas de rating obtenidas por Periodismo para todos.

A lo largo de la noche la competencia mostró números muy parejos. En el primer tramo del ciclo conducido por Marley , el rating estaba en ocho puntos.

Con la llegada de Lanata a las 22, la pulseada comenzó oficialmente y Telefe obtenía una ventaja muy leve con apenas un punto de diferencia.

Pero luego ese canal logró un pico de 13.5 cuando Marley junto a sus invitados festejaron su cumpleaños. Eso le dejó un piso muy sólido al reality, que empezó con doce puntos de rating.

Mientras el pico en la pantalla de eltrece trepaba a once, Telefe luchaba por no bajar su performance que se ubicada solo dos puntos por arriba, con valores máximos que le permitieron alcanzar la medida de catorce. Finalmente Bake Off se llevó el primer puesto del Domingo con 13.7 y PPT terminó segundo con 11.1 puntos de rating.