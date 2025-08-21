En homenaje al «Cholo» Ciano, se celebrará el «día del periodista marplatense»

Figura del periodismo marplatense

El pasado 11 de julio, a los 88 años, falleció Vicente “Cholo” Ciano, una figura legendaria de los medios de comunicación de la ciudad de Mar del Plata, con 50 años de trayectoria. Empezó cubriendo fútbol, pero no demoró en abarcar otras disciplinas y, con el tiempo, se convirtió en el conductor del noticiero central, “Teleocho Informa”. Durante 37 años fue una de las caras más familiares de la televisión local, con influencia en la zona.

Ciano fue una de las voces que hicieron historia en LU6 Radio Atlántica. Allí condujo programas como “Radio Deportes” y “Ovación”, junto a grandes colegas como Juan Carlos Morales, Jorge Rocco, Blanca Navarte, Luis Carlos Secuelo, Fernando Bravo, Alfredo Marques, Walter Saavedra y Julio Macías, entre otros. También escribió en el diario El Atlántico, donde escribía la columna “Pulso Deportivo” y fue parte del legendario Suplemento Rosa de ese matutino. Fue enviado especial a eventos deportivos internacionales, como mundiales de fútbol y combates de boxeo.

A lo largo de su carrera, “Cholo” Ciano recibió múltiples distinciones”. El Concejo Deliberante le otorgó en 1999 la distinción al Mérito Ciudadano en reconocimiento a “su calidad humana, su hombría de bien y su destacada trayectoria en los medios de comunicación social”. En 2010, el Concejo Deliberante lo declaró “Ciudadano Ejemplar” por “sus valores humanos y conducta de vida que resultan inspiradoras y ejemplificadoras para nuestra comunidad”.

Además, el Senado bonaerense le entregó el Premio “Expresarte” por su aporte a la libertad de expresión. El Círculo de Periodistas Deportivos le dio el Lobo de Mar en 1993 y en 2005 recibió el premio Don Manuel Álvarez Argüelles a la trayectoria periodística del Hotel Costa Galana.

En 2019, Ciano fue premiado por la Universidad Nacional de Mar del Plata en el rubro Comunicación. En 2023, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) también lo reconoció.