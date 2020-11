En diciembre se realizará la primera edición del Lo Cura Fest

Del 11 al 13 de diciembre se realizará online la primera edición del Lo Cura Fest, un festival multigénero que contará con cuatro escenarios, diez géneros musicales y cien artistas.

Los cuatro escenarios estarán montados sobre una plataforma online, cada uno identificado por su nombre en particular: “Escenario Playa”, “Escenario Ruta”, “Escenario Lucha” y “Escenario Pogo”.

Por cada escenario pasaran artistas representativos de distintos géneros: rock, tango, jazz, folklore, rap, trap, pop, tributos, música electrónica, freestyle y muchos otros.

No habrá ningún escenario que abarque un solo género ni estilo musical para así poder brindarle al público diversidad y pluralidad en la programación.

Lo Cura Fest nace de la voluntad y gestión de emprendedores y gestores culturales dedicando su trabajo a la industria del entretenimiento. Conforman este grupo la productora audiovisual PLS Studio Live, IdA Producciones y Casa Cultural-Sala de Ensayo San Pugliese.

“Entendiendo que nuestra ciudad no posee un festival que contenga todos los géneros musicales existentes, es que nos adentramos en este proyecto totalmente abarcativo y utópico”, señalaron sus organizadores: “Sabemos por nuestras experiencias que este tipo de ‘locuras’ no son fácilmente realizables si no es en un contexto de trabajo profesional y una real unión de las partes que lo conforman para llevarlo a cabo”.