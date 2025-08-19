Elecciones 2025: Llueven especulaciones y apuntan a nueva mayoría propia con Nuevos Aires

Éxtasis político. Embriagado con la Ciudad del Si, la apuesta se redobla con el mismo modelo. Hay re aseguros previstos para que la onda no se corte. Las excepciones que sólo vota el oficialismo puede tener continuidad con una nueva conformación. Hay que reemplazar las piezas que no estarán como la CC y la UCR, hasta dónde compensa LLA propiamente dicha se sabra cuando se vote el último voto de la última urna. Cuál será el corte del 8,33 % el número mágico para una banca. En el paquete está la flamante Nuevos Aires. A los remos para hacer valer la boleta corta.

Los drones están en el orden de inversión publicitaria en campaña que eroga a destajo el tesoro municipal. Es un valor remanente que apunta a sostener a cómo dé lugar a una regla que permite la magia de conocer los precios.

«Basta de hacer Montenegrismo» decía en 2021 el candidato más expectante de la lista actual de concejales, no era senador provincial pero ahora le prende todas las velas a «Gaby» que la sacaron de la galera. Es un caso espejo como el que utilizó Gustavo Posse en San Isidro con Evelyn Von Brocke. Son más de lo mismo y no pueden disimular. Son miles de metros cuadrados los que están en juego. Las excepciones son una mina de oro.

Hay que recordar que en la privada del intendente manejan dateados : «Los únicos que miden con Miley y el «Guille», sostienen. Cuántas listas accederán al reparto de 12 lugares. No hay registros históricos de semejante incertidumbre a días de las elecciones. Cachito Ayala (¡¡¡Cómo lo extrañamos !!!) nos dejó sin esos números jugosos y acertados de una aplicación que dejaba pilares para sustentar probabilidades. Alcanzar el piso y cociente electoral adquiere una suma de milésimas que cotiza como el riesgo país.

“Se acaba de caer la participación de la UCR en el frente Provincias Unidas. Por primera vez la UCR de la Provincia no participará formalmente en una elección nacional”.

“Es la lista que armó MA para competir a nivel municipal sin llevar el sello de la UCR porque veía comprometida la elección” alertaron los más advertidos quienes no tienen a quién votar el 7 de setiembre.

Nadie esperaba que fuera en un distrito en el cual la UCR ocupó 5 mandatos municipales, legisladores provinciales y nacionales, desde el regreso de la democracia.

“Si regala todos los lugares seccionales en la elección del 7 de septiembre y no armó nada para Octubre, debe haber arreglado algo para él solo” y por afuera por ejemplo: “la esposa en corte provincial”, reflexionan en voz alta quienes conocen el día a día radical.

“Y a nivel seccional no presenta lista para no robarle votos a su socio predilecto (el intendente marplatense) que va en LLA. Algún negocio tiene seguro” consignan en el mismo contexto.

“Hay una irresponsabilidad del ejercicio de la política le achacan desde Evolución a Miguel Fernández. Algunos dicen hasta extrañar a Maximiliano Abad quien permanece en silencio envuelto en la interna de Mar del Plata”, expresó Infobae

En concreto, el sector de Abad no firmó anoche el acta para inscribirse en la alianza “Somos Buenos Aires”. El legislador Diego Garciarena había sido el designado para encabezar esas negociaciones. Según trascendió, durante las conversaciones para avanzar en la alianza, se habría levantado disconforme con la estrategia planteada. En ese momento esperó salir acompañado de Miguel Fernández, quien también era aliado de Abad, pero no sucedió. Tanto el ex intendente de Trenque Lauquen como el senador nacional arrastraban diferencias desde hace algunos meses y el vínculo terminó de romperse.

«El armado del nuevo frente expuso la fractura de la UCR bonaerense: internas, fugas y el silencio de Maximiliano Abad», escribió Damiela Rodríguez en Infobae

