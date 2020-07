El transporte público es un colectivo: el Departamento Ejecutivo en pausa ¿Y?

Córdoba en precariedad, Rosario sin servicio desde hace un mes, San Miguel de Tucumán en conflicto permanente, Bahía Blanca sin salida, Tandil con frecuencias intermitentes de acuerdo las picos de demanda en el servicio urbano de pasajeros.

El esquema de subsidios que privilegió a empresas del AMBA, fue un mecanismo más de la cadena de corrupción del kirchnerismo expresado en este caso por Ricardo Jaime, procesado, juzgado y condenado.

Muchos bolsones se llenaron mientras se vaciaron los bolsillos de millones de usuarios del interior del país. La papa para los K estaba en la circulación concentrada del AMBA. Como otras tarifas de servicio público fueron sostenidas para que porteños y habitantes conurbano bonaerense, disfruten del consumo de energía eléctrica y consumo de gas natural.

Hasta la UTA, un gremio pesado si los hay, sufre las penurias del desajuste que generó una distribución inversamente proporcional a los intereses generales del país, para darle paso al sistema de recaudación política que edificó Jaime bajo el paraguas de Julio De Vido.

Hoy el sistema se estranguló en todo el páis, no sólo en Mar del Plata, desde la Nación y la Provincia, los subsidios no llegan, ya no sólo es una demora sino que los ajustes o actualizaciones se atrasan y no compensan los costos por más congelamiento que existan en materia de valores de combustibles.

Vayamos al caso Mar del Plata, que exhibe otro viso de gestión inmovilizada, no exenta de curiosidades que no resultan anecdóticas. Pablo Moyano (como lo hizo con el SOMU) interfiere a distancia bloqueando con piquetes la salida de servicios de la CAMETAP.

El Frente de Todos pasó por arriba al Departamento Ejecutivo y sacó una conciliación obligatoria ante la autoridad laboral, para que las unidades funcionen con menos pasajeros que un remise en horario nocturno. Hubo disgusto en el oficialismo, la movida rompió la rutina tranquila que se han profesado el intendente y Fernanda Raverta.

El concejal oficialista Lauría (Nicolás), recibió explicaciones ¿a satisfacción? del intendente municipal Guillermo Montenegro, que logró zanjar esas diferencias con votos de “aliados de otro pozo”, para que le deleguen una atribución que entra en vigencia y coincide con el diferimiento de la SUBE hasta el 23 de agosto. .

