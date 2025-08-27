El Presidente fue evacuado cuando encabezaba una caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei debió ser evacuado esta tarde cuando encabezaba una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, en medio de incidentes protagonizados por al menos dos hombres que arrojaron piedras y botellas de plástico a la comitiva. El mandatario iba acompañado por José Luis Espert, quien salió en moto de la zona, y por su hermana Karina Milei. Seguí todas las novedades sobre el ataque a Milei, en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
Milei no pudo terminar la caravana por Lomas de Zamora: debió ser evacuado de urgencia tras ser atacado a piedrazos
Minutos después de la llegada de Javier Milei al centro de Lomas de Zamora, debieron suspender la caravana por cuestiones de seguridad, debido a que militantes presuntamente kirchneristas comenzaron a insultarlo a los gritos y arrojar piedras y botellas de plástico hacia el mandatario.
Inmediatamente, todos los integrantes de la camioneta presidencial se bajaron de la camioneta blanca donde iban y se pasaron a un auto negro cerrado. El diputado y candidato libertario José Luis Espert, que se encontraban sobre la camioneta junto a Milei, debió retirarse en moto.