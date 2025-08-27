El Presidente fue evacuado cuando encabezaba una caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei debió ser evacuado esta tarde cuando encabezaba una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, en medio de incidentes protagonizados por al menos dos hombres que arrojaron piedras y botellas de plástico a la comitiva. El mandatario iba acompañado por José Luis Espert, quien salió en moto de la zona, y por su hermana Karina Milei. Seguí todas las novedades sobre el ataque a Milei, en la cobertura minuto a minuto de Clarín.