El periodista Alejandro Fantino dio positivo de Covid-19

El conductor televisivo Alejandro Fantino confirmó a través de un video en su cuenta en Instagram que tiene coronavirus. El periodista contó que en la madrugada del sábado comenzó a sentir síntomas compatibles con la enfermedad e inmediatamente se aisló. Por recomendación de su médico se realizó el testo, cuyo resultado dio positivo de COVID-19.

“Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”, expresó al comienzo de su relato Fantino.

Por ese motivo, se comunicó con su médico personal, quien le indicó que se realizara el test de coronavirus, que dio positivo. De todas formas, llevó tranquilidad a sus seguidores. “Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de COVID, así que ahora, hasta que me pase… Ojalá que sea pronto pero van a ser 14 días de entrada. A cuidarme. Solo me tiran comida por abajo de la puerta, como en El Penado 14”, dijo el periodista, en referencia al famoso tango de Agustín Magaldi, visiblemente de buen humor a pesar de las circunstancias.

El conductor de “Fantino a la tarde” destacó que está “bien cuidado” por su médico y “esperando que esto pase”. Y agregó: “Lamentablemente nos puede pasar. Por más que uno se cuide, uno está laburando y me pasó. Ayer lo hablábamos al aire”.

Aprovechó la ocasión para agradecerles por adelantado a sus casi 400.000 seguidores, quienes no tardaron en dejarle mensajes de afecto, y dijo que va a tomarse el tiempo para descansar no solo el cuerpo, sino también la mente: “Voy a estar offline un tiempo para concentrarme. Estoy acá, voy a leer, tengo mis juguetes… Así que les mando un beso gigante y cuídense. Está por todos lados (el virus), es una cosa increíble. Gracias por este ratito de atención, los quiero mucho y vamos pa frenchi. Gracias por todo, estoy bien”.

Fuente: Infobae