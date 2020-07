El pedido de Montenegro: “Este día del amigo guardemos ese abrazo para otro momento”

“Les pido más que nunca que demostremos lo responsables que somos los marplatenses y no nos juntemos. Sé que viene el día del amigo, que tienen muchas ganas de compartir un rato con la familia, pero estamos trabajando mucho para poder cuidarnos en esta situación y eso requiere de la responsabilidad de todos. Cuídate, no solo por vos, sino también para cuidar a los que querés. Este día del amigo, no nos juntemos.”

Les pido más que nunca que demostremos lo responsables que somos los marplatenses y no nos juntemos. Sé que viene el día del amigo, que tienen muchas ganas de compartir un rato con la familia, pero estamos trabajando mucho para poder cuidarnos en esta situación y eso requiere de la responsabilidad de todos. Cuídate, no solo por vos, sino también para cuidar a los que querés. Este día del amigo, no nos juntemos. Posted by Guillermo Montenegro on Friday, July 17, 2020