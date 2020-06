El Municipio prohíbe la venta de aceites de oliva La Mia Terra

Estos productos no están autorizados y los rótulos como establecimiento elaborador, no están vigentes.

El Departamento de Bromatología, dependiente de la Dirección de Protección Sanitaria de la Secretaria de Salud, informa a la comunidad que notificó a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) que mediante un procedimiento de Fiscalización detectó la comercialización de los siguientes productos NO AUTORIZADOS.

Aceite de Oliva Clásico Saborizado con Tomillo. Marca: La mía terra. RNE: 13-005.447 RNPA: 025-13031995 Consumir antes de: 02/22 Lote: 2002 C. NETO: 500cc.

Aceite de Oliva Clásico Saborizado con Ajo. Marca: La mía terra. RNE: 13-005.447 RNPA: 025-13031995 Consumir antes de: 02/22 Lote: 2002 C. NETO: 500cc.

Aceite de Oliva Clásico Marca: La mía terra. RNE: 13-005.447 RNPA: 025-13031995 Consumir antes de: 02/22 Lote: 2002 C. NETO: 500cc.

Aceite de Oliva Clásico Marca: La mía terra. RNE: 13-005.447 RNPA: 025-13031995 Consumir antes de: 02/22 Lote: 2002 C. NETO: 2 litros.

Asimismo, DIPA constata mediante la Consulta Federal N°4097, realizada a la Dirección de Nutrición e Higiene de los Alimentos (Provincia de Mendoza), que el estado del registro RNE N°13-005.447, declarado en los rótulos de los productos como establecimiento elaborador, es DE BAJA (no vigente). La situación constatada infringe lo consignado en los Art. 1,2, 15,520 y 523 del Anexo 1, y el Art. 3 del Anexo 2 Decreto 2126/71 Reglamentario de la Ley N° 18.284 (Código Alimentario Argentino- CCA).

Se informa además que, se prohíbe la venta de estos productos en el Partido de General Pueyrredon.

Se solicita a la población que, de encontrar productos en el mercado, se comuniquen al número 147 Atención al Vecino, o por vía mail bromatologia@mardelplata.gov.ar, a fin de actuar en consecuencia.