El Minella despide su condición de “municipal” con Boca Juniors y sin populares

El domingo será una jornada futbolística histórica: Boca Juniors será el último “grande” en jugar en el estadio Minella en su era Municipal. Con una tristísima imagen : juega a las 14.30 porque ya la calidad de las luces no permiten actividad nocturna . Con las dos cabeceras vacías puesto que pesa la suspensión de público visitante y está vigente el castigo a Aldosivi para que juegue solo con socios en platea por 3 fechas .

Si Aldosivi no superara los 4500 socios sería la primera vez en la historia del Minella que con Boca en cancha, sea en amistosos de verano o por los puntos , como este domingo , que juegue con un solo sector habilitado con público , ya que lleva 4 años de clausurada la tribuna techada.

Entre el lunes 1 y el 15/9 la empresa Minella Stadium S.A. se hará cargo , 50 años después del comienzo de su construcción , quedando en manos privadas con un ambicioso proyecto en el que , dijeron en el pliego, invertirán 40 millones de dólares.

El “premio” por presentarse al llamado a licitación fue el Polideportivo Islas Malvinas, que está tan “operativo” que hay recital tras recital ya programado y la única razón que encontramos para cederlo, es que el estadio solo, no era negocio para nadie. Encima el concesionario por 40 años ( basta del eufemismo “30 años + 10 como opción) dispone de todo el Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini para que construyan edificios gastronómicos y más .

Nada contra los nuevos dueños. Todo, contra los gobernantes que regalan el patrimonio deportivo y cultural de una centenaria ciudad .