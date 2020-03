El mapa del coronavirus en la Provincia de Buenos Aires: los casos positivos, distrito por distrito

Ante la ausencia de datos oficiales, dado que el gobernador Axel Kicillof siguió la recomendación de Nación y no difunde los casos distrito por distrito, Clarín hizo un relevamiento de la situación en cada municipio de la provincia para trazar un mapa de cómo avanza la enfermedad en la provincia. Con 129 casos positivos, la primera sección reúne más de la mitad de los contagios confirmados en todo el territorio. Moreno, con 25 positivos; San Isidro, que cuenta 20, y Vicente López (19) lideran ese listado. En su mayoría, se trata de personas con antecedentes de viaje.

Luego asoman Pilar (12), Tigre (9) y Malvinas Argentinas (7), en una zona en la que apenas 6 de los 24 distritos no registran enfermos de Covid-19. Uno de ellos, incluso, con una población que supera los 263 mil habitantes, como José C. Paz.

Si a los distritos del corredor norte y del oeste se les suma los de la tercera sección, donde La Matanza (12) y Quilmes (8) registran casi la mitad de los 43 positivos; se halla al 83 por ciento de los casos de la provincia.

Los restantes están en: Mar del Plata (6), Bahía Blanca (4), La Plata (4), Alberti (2) Necochea (2), San Andrés de Giles 2, San Pedro (2), Azul (2), San Antonio de Areco 1, Coronel Dorrego 1, Tandil (1), San Cayetano (1), Lobería (1), Dolores (1), Junín (1) y Bragado (1).

Aquí, una aclaración que hace el Ministerio de Salud de la Nación: los casos se cuentan según el domicilio que figura en el Registro Nacional de las Personas del paciente, más allá del lugar donde está internado. Hay, además, una demora en la notificación por parte de Nación a cada municipio. De ahí que haya 11 de los 217 casos que todavía estén sin procesar por los distritos.

De todos modos, si bien el número en territorio bonaerense es alto en relación a los 820 que hay a nivel nacional, los intendentes prevén que continúe creciendo, a partir de la compra de más reactivos y de la descentralización del Instituto Malbrán, que permitirá empezar a testear a los pacientes que registren síntomas y no hayan viajado al exterior ó tenido contacto estrecho con un infectado ó un turista.

“Yo no tengo ningún confirmado pero pronto va a aparecer alguno. Tengo 9 casos considerados sospechosos, alguno de esos me va a dar positivo, no tengo dudas”, admite, entre lamentos, un alcalde que pide anonimato, como la mayoría, porque la línea oficial es “no dar detalles de infectados” para “no generar pánico” en la población.

Ese es todo un problema para los jefes comunales, que no pueden controlar la información que se filtra en el territorio. Es que, al menos por ahora, cada caso sospechoso genera un revuelo especial. Así, los medios locales suelen llegar antes con la novedad que el reporte diario que Nación envía a la Provincia y, luego, a los municipios; por lo que los mandatarios se ven obligados a dar información oficial para llevar tranquilidad y, en ocasiones, desmentir fake news. Sólo un pequeño grupo evitó sacar comunicados de prensa y tampoco dejó actuar como vocero al secretario de Salud municipal.

El argumento de Nación se apoya en algunos focos de violencia que se advirtieron desde que se conoció el primer caso de coronavirus en la Argentina.

Un intendente contó a Clarín el padecimiento de un infectado que, tras recuperarse, sufrió discriminación de otros vecinos que por temor a contagiarse no lo querían en su edificio, cuando tras el alta en el hospital fue enviado a su departamento para cumplir con el aislamiento obligatorio.

Algo similar a lo que ocurrió a Lucía Miguel, una joven de 22 años de Lomas de Zamora, que tras volver de París y recibir el resultado positivo de Covid-19, fue hostigada por gente que ni siquiera conocía. “Sufrí más por la difamación y la agresión que por el virus”, le contó días atrás a Infobae.

También fueron víctimas de los escraches pacientes que finalmente no tenían el virus pero que habían sido analizados por tratarse de casos sospechosos.

El pánico llega hasta los pueblos más pequeños. Clarín publicó el revuelo que se generó en Udaondo, una localidad de apenas 400 habitantes, dentro del partido de Cañuelas, tras la muerte de Juan González, un peón rural de 78 años, que -se supo luego- fue víctima del coronavirus. El impacto y el temor a un posible foco de transmisión local hizo su parte: sucede que el hombre no tenía antecedentes de viaje ni contacto estrecho.

En términos políticos, ese pánico quedó expuesto en la decisión unilateral que tomaron algunos intendentes de bloquear los accesos a sus municipios. Varios del Conurbano, pero también del Interior.

Uno de ellos fue el de Dolores, Camilo Etchevarren, quien además protagonizó un cruce con el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, por oponerse al traslado de un vecino, que tras regresar de un viaje por República Dominicana, fue internado en Longchamps. “Gracias a esas medidas que se tomaron, que me hicieron pelear con mucha gente, seguimos sin tener Coronavirus en Dolores», resaltó.

TODOS LOS CASOS

PRIMERA SECCIÓN

Campana 1, Escobar 6, General San Martín 5, Ituzaingó 5, Luján 1, Malvinas Argentinas 7, Marcos Paz 1, Mercedes 1, Merlo 1, Moreno 25, Morón 4, Pilar 12, San Fernando 3, San Isidro 20, San Miguel 6, Tigre 9, Tres de Febrero 3, Vicente López 19.

SEGUNDA SECCIÓN

San Andrés de Giles 2, San Antonio de Areco 1, San Pedro 2, Zárate 1.

TERCERA SECCIÓN

Almirante Brown 2, Avellaneda 3, Berazategui 3, Cañuelas 1, Esteban Echeverría 6 Ezeiza 1, Florencio Varela 1, La Matanza 12, Lanús 3, Lomas de Zamora 3, Quilmes 8.

CUARTA SECCIÓN

Alberti 2, Bragado 1, Junín 1.

QUINTA SECCIÓN

Dolores 1, General Pueyrredón, Mar del Plata 6; Lobería 1, Necochea 2, San Cayetano 1, Tandil 1.

SEXTA SECCION

Bahía Blanca 4, Coronel Dorrego 1.

SÉPTIMA SECCIÓN

Azul 2.

OCTAVA SECCIÓN

La Plata 4.

OTROS: 11.

Fuente: Clarín – Ignacio Ortelli