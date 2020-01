El kirchnerismo se rebela por el aumento del gasto público político en el presupuesto 2020

El edil del Frente para la Victoria, Roberto Segundo Paez, demostró con números el fuerte crecimiento de la planta política del gobierno de Guillermo Montenegro. Lo hizo en el marco de la comisión de Hacienda, a la cual asistió el Coordinador del Gabinete, Alejandro Rabinovih para continuar con el análisis de los proyectos de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva y Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del ejercicio 2020.

“No podemos decir graciosamente que bajamos los sueldos cuando estamos incrementando exponencialmente la planta política porque esto hace que, a veces, la sociedad no nos crea, todos admitimos que son tiempos complejos pero la sociedad ya no tolera dobles mensajes. No se puede decir una cosa y hacer otra”, sostuvo el concejal Paez.

Acto seguido remarcó que “no podemos desconocer una situación social explosiva y como bloque político, y creo que a toda Mar del Plata, una de las cuestiones que nos preocupa es el aumento a nuestro juicio exponencial de la planta política. Hemos detectado, en la comparativa con otras gestiones, un aumento importante que a nuestro juicio colisiona con algunos dobles mensajes que se pretende dar a través de los medios”

Puntualizó que “de acuerdo a los números que surgen del análisis de nuestro bloque, de nuestros militantes y asesores técnicos, detectamos un gasto anual de aproximadamente 38 millones de pesos entre la creación de cargos políticos y lo que en la práctica concreta se está llevando adelante en materia de la reducción de gastos. Y este dinero va a salir de los bolsillos de los contribuyentes. Por lo tanto, estas son las cuestiones que nosotros responsablemente debemos advertir para no caer en cuestiones que luego nos lleven a desastres”.

Asimismo, Paez precisó “vemos que en Directores Coordinadores hay una diferencia de 2 cargos, antes había 2 y ahora hay 4, en Directores Generales ahora hay 50 y antes había 36, en subsecretarios ahora hay 19 y antes había 12”.

Por su parte, el Coordinador de Gabinete Alejandro Rabinovich intentó vanamente justificar el costoso ensanchamiento del staff político de Montenegro, arguyendo que “tomamos la decisión de no generar ingresos a planta permanente, sino que sean estructuras políticas que estén con el intendente y se vayan con él”. También aseguró que “la baja por 13 salarios del Ejecutivo representa en términos reales alrededor de 2.300.000 pesos por mes”. La explicación lejos de arrojar luz, oscureció el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, pues Rabinovich al referirse a 13 salarios, olvidaba la designación de no menos 115 funcionaros políticos.

La intervención de la presidenta de la comisión Viriginia Sívori, dejó en claro que la diferencia entre del costo de la planta política de 58.298.000 pesos al año y el “donativo”, arrojaba un gasto en esta materia no menor a los 38 millones de pesos, confirmando los datos aportados por su par de bancada.

Finalmente, el concejal Paez concluyó sentenciando: “Aumentando la planta política no se mejora el estado sino se da respuesta a compromisos previamente adquiridos en tiempos de campaña que no compartimos”.

Informe: Roberto Latino Rodríguez