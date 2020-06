Diego Ramos: «No elegí lo que soy, pero soy así orgullosamente»

Pero este sábado participó de la mesa de PH: Podemos hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, y decidió abrir un poquito la puerta de lo que es su vida puertas adentro de su casa.

Durante la primera parte del programa que se emite por la pantalla de Telefé, dónde los invitados dan un paso al frente cuando el conductor hace una pregunta, Diego habló sobre los amores que ha tenido en su vida: “Uno supone que el gran amor es el que está viviendo en este momento, pero pasa que a veces tenés recuerdos de otro gran amor ¿En qué lugar ubicas ese recuerdo?”.

La repregunta de Andy no se hizo esperar: “¿Está viviendo un gran amor usted ahora?”, a lo que el actor afirmó: “Sí, sí. Es mi gran amor en este momento, pero tengo el recuerdo de otro que también fue grande. Es complicado”.

Pocos minutos después, Luisa Albinoni, que estaba en el piso de PH: Podemos Hablar, retomó el tema, que no pudo con su curiosidad, y pidió más detalles.

“Me resulta difícil preguntarte esto porque te quiero muchísimo y no quiero ponerte en una situación incómoda. Vos antes hablaste del amor, de la relación linda que estás viviendo en este momento y yo creo que a la gente le encantaría saber con quién estás. ¿Por qué no lo decís si sos feliz? ¿Por qué no lo das a conocer o lo contás?“, indagó la actriz.

A lo que Diego Ramos respondió: “Yo lo digo y lo dije un par de veces, pero hay algo de mi intimidad que nunca me gustó contar. No es que quiera esconder nada, pero siento que mi vida es lo más normal del mundo, muy común. Nunca me gustó que se hable de mi por otra cosa que no sea mi trabajo, y no siento la necesidad de abrir una puerta que después no voy a poder cerrar”, sentenció el actor.

“Ahora si me ven o me sacan una foto, no hay nada que esconder ni nada por lo cual castigarme. A lo mejor en otras épocas yo suponía que era mejor no decir ciertas cosas, porque eran otras épocas precisamente. Antes no me exponía yo, ahora no expongo algo que no quiero“, sostuvo el, ahora también, conductor.

Pero el tema no quedó ahí y Diego Ramos explicó: “No soy reservado, pero tampoco me parece andar revelando cosas que creo que son obvias. Yo no te pido a vos que cuentes algunas cosas”, y aclaró “convivo, no me escondo, de hecho me podés ver en cualquier lado en pareja y todo el mundo sabe, pero no me veo contándolo públicamente”.

Luego de esta situación, un poco incomoda, llegó el momento de prender la vela en homenaje a alguna persona, y el actor decidió dar un fuerte mensaje sobre la aceptación: “Yo no tengo ningún problema con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso. No tengo necesidad de sentirme contra la pared. Es verdad que no quiero abrir ciertas puertas para después no tener que cerrarlas, pero estoy muy orgulloso con lo que soy, con quién soy y con lo que siento. Yo no elegí lo que soy, soy así, y soy así orgullosamente“, sostuvo Diego Ramos.

“Hay mucha gente que se levanta todos los días sufriendo lo que es, deseando ser otra cosa, y eso quiero que se erradique. Quiero que piensen lo que es levantarse todas las mañanas sufriendo por tener que estar enamorado de una mujer, sentir cosas por alguien y pensar que no está bien lo que sos, sin poder cambiarlo. Cada uno tiene sus tiempos, sus necesidades y nadie tiene que decir nada”, agregó.

Para finalizar pidió terminar con los prejuicios: “Que se vaya esa situación de que alguien le pregunte a una persona por el amor y sienta que lo está poniendo contra la pared, y que ese alguien se sienta contra la pared también. Siempre voy a apostar por el amor y lo que soy, con todos mis errores pero yo soy esto. Y mi amor se llama Mauro“.