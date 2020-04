Después de 8 años y en medio de la cuarentena, los Rolling Stones sacaron un nuevo tema

Se trata del primer tema propio nuevo en estos ocho años. «Living in a Ghost Town», la canción que la mítica banda presentó este jueves, fue compuesta en 2019 en el contexto de la preparación de un próximo álbum de estudio, pero se adecua perfectamente a este momento que vive la humanidad.

Rápidos de reflejos, Jagger y Keith Richards decidieron que esta melodía sencilla y pegadiza, un medio tempo típico de los Stones, debía salir ya.

«Siempre tuve la sensación de que todo se vendría abajo”, dice uno de los versos de la canción que responde al groove habitual de los Stones y adquiere mayor fuerza a medida que va transcurriendo.

El guitarrista destacó el sentido de la oportunidad para lanzar el tema: «Resumiendo: grabamos el tema hace un año en Los Ángeles para nuestro disco nuevo, un proyecto en el que seguimos trabajando. Entonces la mierda nos salpicó a todos y Mick y yo decidimos que la canción debía sacarse ya y aquí está: Living in a Ghost Town. ¡Manténganse a salvo!”.

«Doom and Gloom» y «One More Shot», registradas en el disco recopilatorio Grrr! (2012) habían sido las últimas canciones con la firma de Jagger y Richards. En estos últimos años, no obstante, los Rolling Stones publicaron el notable Blue and Lonesome, donde versionaron clásicos del blues.