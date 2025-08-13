David Lebón llega al Radio City para presentar «Conexión»

Uno de los grandes músicos de la historia del rock nacional llega al Teatro Radio City para presentar su nuevo trabajo este viernes 15 de agosto.

El legendario músico, cuya carrera está entrelazada con algunos de los nombres más grandes del rock argentino, tiene una relación profunda con la música que comenzó desde su adolescencia. A lo largo de los años, Lebón pasó por bandas míticas como Pappo’s Blues, Sui Generis y Serú Girán, siempre con una guitarra y una voz que no solo acompañan su historia, sino que también definen la historia del rock en Argentina.

David Lebón presentará su nuevo espectáculo: “Conexión”. «Conexión” es el nombre de este encuentro, porque eso es lo que más valoro: la música como puente.

Se presentará el viernes 15 de Agosto a las 21hs y las entradas están a la venta por el sistema Plateanet y en Boleteria del Teatro