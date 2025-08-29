Cuenta DNI subió la tasa y sus plazos fijos son furor: ¿cuánto paga?

Cuenta DNI no es solo una billetera digital: es unapolítica públicaque busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro. De esta manera, la billetera digital de Banco Provincia se posiciona como una de las más completas del país y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
“Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”, destacó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia. (DIB)