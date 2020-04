Crece la tensión en Juntos por el Cambio por la estrategia política en medio del coronavirus

Estaban por sonar los aplausos de las 21 a favor de médicos que le ponen el cuerpo a la pandemia cuando Negri se apuró a subir a las redes sociales no el proyecto de ley que empujaba Ritondo sino una carta al Presidente que proponía más o menos lo mismo. En el Senado, inactivo, un pequeño grupo liderado por Esteban Bullrich, Martín Lousteau y Humberto Schiavoni apuraban un proyecto que tenían en borrador con una idea parecida, un proyecto de ley para bajar sueldos incluso al Poder Judicial al que hace pocas semanas defendían del avance por la reforma jubilatoria que le tocaba los haberes. “No nos podemos dejar correr por Twitter” se quejó un senador radical molesto porque no es la primera vez que la tríada avanza por encima del jefe del interbloque, Luis Naidenoff, ultraopositor pero prudente y pegado al reglamento y a las leyes. No es la primera vez que juegan solos y también se rumorea que detrás está el ala dura del PRO con el estímulo de su presidenta, la ex ministra Patricia Bullrich. La iniciativa original incluía una quita del 30% a todos los sueldos de la Argentina de $ 200 mil o más, incluso las jubilaciones. Hubo varios senadores que se negaron a firmar. Otros lo hicieron sin leer la letra chica.