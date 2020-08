Continua la Fase 4 con desalentador crecimiento de casos

Mientras fuentes oficiales dejaron trascender que Mar del Plata continuará, al menos por una semana más, en fase 4, la ampliación del parte emitido por la Municipalidad en virtud de los casos de coronavirus confirma que los contagios sin nexo epidemiológico continúa creciendo. Y el nuevo parte notificó, pese a que los sábados suele ser una jornada de números bajos, 66 nuevos casos y 26 altas, lo que arroja un total de 493 personas con la enfermedad activa.

De los 56 positivos confirmados anoche, en 22 de ellos se desconoce su origen, es decir, cómo se contagió. Entre los dos últimos partes, que confirmaron un total de 110 casos, en 39 de ellos no se logró determinar el nexo epidemiológico, lo que representa un 35%.

La mención no es azarosa. Es una de la variables que toma en cuenta la provincia para mover de fase a un distrito. En la última semana, los máximos representantes de Salud en la ciudad de la administración de Axel Kicillof, el responsable de la Zona Sanitaria VII, Gastón Vargas, y los directores de los hospitales Interzonal y Materno Infantil, Gustavo Galbán y Hugo Casarsa, manifestaron públicamente su preocupación y alarma ante el incremento de la ocupación de camas en la ciudad, a la vez que dejaron vislumbrar que en Mar del Plata hay más casos de los que se reportan debido a un desfasaje con el SISA (Sistema Integrado de Sanidad). También señalaron una estimación del 50% de casos sin nexo epidemiológico, y le advirtieron al gobierno de Guillermo Montenegro controles más estrictos ante la mayor circulación que exhibe la ciudad. Pese a ello, la ciudad fue ratificada en fase 4.

Se dejó trascender que el jefe de gabinete bonaerense, quien encarna el sector más dialoguista del gobierno provincial, tenía tomada la decisión de hacer retroceder a Mar del Plata a fase 3 por 15 dias. Pero seguramente, para haber cambiado de decisión, influyeron factores económicos y políticos. Y también de relato. Cuando había pocos casos y Mar del Plata era destacada como un modelo de la lucha contra el covid, una efímera sensación de triunfalismo se apoderó del Intendente Guillermo Montenegro, atribuyéndose un éxito que no le pertenecía. Tal vez por ello, cuando los contagios superaron los 1100 en 36 días, prefiere no ver como un fracaso propio la nueva situación. Claramente no lo es, como tampoco lo era aquel presunto éxito. Montenegro terminó siendo víctima de su propio relato.