Consideran una “arbitrariedad” la decisión de Provincia de no habilitar teatros

Las salas de teatro independiente de Mar del Plata realizaron ayer una apertura simbólica de sus puertas para expresar su preocupación por la decisión anunciada por el Gobierno bonaerense de no permitir durante la temporada la actividad de este tipo en espacios cerrados, y pidieron poder trabajar con protocolos sanitarios y aforo limitado.

Con el lema “Tenemos derecho a trabajar”, los espacios que integran la Red de Salas Teatrales Independiente lanzaron esta acción en los distintos espacios y convocaron a la comunidad a acompañar el pedido del sector con la firma de un documento conjunto.

“Hacemos un llamamiento a la comunidad en general debido a las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa, donde determinan que no habrá teatro en temporada”, señalaron en comunicado.

En ese sentido, manifestaron: “Las salas independientes no son un riesgo comunitario por el volumen de personas que circulan en nuestros espacios y la responsabilidad que nos ataña por nuestro protocolo homologado que aplicamos”.

Viviana Ruiz, referente del teatro Séptimo Fuego, consideró que la decisión anunciada de cara a la temporada “es una arbitrariedad”, y aseguró que fue “una sorpresa, después de muchos meses de diálogo y conversaciones para aprobar protocolos y pensar alternativas”.

“Desde las salas independientes siempre fuimos muy respetuosos, y estuvimos ocho meses cerrados, y no esperábamos esta respuesta. No entendemos cómo puede haber aforo en shoppings, o permitirse micros de larga distancia con gente metida adentro cinco horas, pero nosotros no podemos abrir las salas con un aforo reducido”, señaló a Télam.

La red de salas independientes está integrada por espacios como el Sétimo Fuego, La Maga, El Telón, Centro Cultural Dudú, CCAVE, Teatro- Hostel, La Bancaria, El Vagón de los Títeres, Liberart, Taller Lascano, Soma-Danza, El Club del Teatro, Amart y Camarín.

Fuente: Télam