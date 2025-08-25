Caso Melmann: se realiza este martes una audiencia clave sobre las libertades condicionales de dos policías

La Cámara de Apelaciones Penal N°1 de Mar del Plata realizará este martes la audiencia para tratar las libertades condicionales solicitadas por Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, dos de los policías condenados a prisión perpetua por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años asesinada el 4 de febrero de 2001 en la ciudad balnearia de Miramar.

La familia de la víctima informó a través de un comunicado que la citación se llevará a cabo vía Zoom y comenzará a las 12:00, al tiempo que reclamaron: “No los liberen”.

«Nuevamente solicitan ser beneficiados con la libertad anticipada», recriminaron Gustavo Melmann y Laura Calampuca, padres de Natalia.

El martes 12 de agosto, el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata rechazó las peticiones de los policías, pero la decisión fue apelada por la abogada Patricia Perelló, motivo por el que la Cámara de Apelaciones deberá pronunciarse al respecto, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Melmann dialogó con NA y expresó sentirse “preocupado” al señalar acerca de la Justicia: «Siempre nos falló en contra».

En este sentido, mencionó que Ricardo Suárez, otro de los condenados, “no pide» el beneficio y añadió: «Es el más perverso».

Ricardo Panadero, el cuarto uniformado sentenciado a prisión perpetua en 2023, recurrió la pena y la situación se encuentra en Casación.

A su vez, este jueves 28 de agosto se realizarán las extracciones de sangre a Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, oficiales que deberán concurrir con su DNI a la Asesoría Pericial de Mar del Plata.

El análisis forense comparará los ADN con el rastro genético en el cuerpo de la adolescente y busca determinar la identidad del quinto asesino.

El femicidio

Natalia Melmann fue encontrada bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino”, en Miramar, y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Anselmini, Ricardo Suárez y Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El ex convicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.

