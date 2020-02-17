Casino Central: Cambio de horarios del 20 al 29 de febrero

LA GERENCIA DE CASINOS DEPENDIENTE DEL I.P.L. Y C. LLEVA A CONOCIMIENTO DEL PUBLICO QUE SE HA DISPUESTO MODIFICAR EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO PARA LAS SALAS DE JUEGOS DEL CASINO CENTRAL DEL JUEVES 20 AL SABADO 29 DE FEBRERO DE 2020 INCLUSIVE, CON MOTIVO DEL FIN DE SEMANA LARGO DE CARNAVAL.
CASINO CENTRAL: Horarios
Del Jueves 20 al Sábado 29 de febrero de 2020
SALA DE JUEGOS (MESAS DE PAÑO)
TODOS LOS DÍAS DE 13:00 Hs. a 06:00 Hs.
DOMINGO 1 DE MARZO DE 11:00 A 03:00 HS
MAQUINAS TRAGAMONEDAS:
ABIERTO 24 Hs. – (APERTURA JUEVES 20 DE FEBRERO 11:00 hs – CIERRE DOMINGO 1 DE MARZO 06:00 HS)
La entrada es libre y gratuita.