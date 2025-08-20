“Camote” en El Zonda, la curva que siempre soñó mientras vivió

Su pasión por las carreras automovilísticas lo tenía disfrutando de las distintas competencias en todos los autódromos del país. Su decisión de elegir una de las curvas del autódromo El Zonda, para que sus cenizas sean esparcidas en el lugar tras su fallecimiento, fue una demostración de su voluntad de quedarse ahí para siempre, y su sueño se cumplió.

El último miércoles 6 de agosto el apreciado “Camote”, pasó a formar parte para siempre de ese histórico lugar, que tantas veces visitó y eligió para seguir presente en la memoria de sus familiares y grandes amigos, con quienes se reencontraba en las fechas de calendario automovilístico en el emblemático circuito sanjuanino.

“Camote”, como se lo conocía a Guillermo Tarducci nació en Venado Tuerto, y halló en Ricardo Camps del Equipo Carburando (ver video) quien cumpliera con ese sueño, expresamente solicitado, su amigo sabía cuál era la curva elegida para cumplirle ese deseo póstumo.

Una sensible historia de un argentino que cosechó amigos durante toda su vida y siempre estará en la memoria de quienes supimos disfrutar de su compañía.