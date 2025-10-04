Alvarado hizo todo mal en 2025

Alvarado tendrá que jugar en 2026 en el campeonato Federal A de fútbol, volviendo a un torneo que había dejado en 2019.

Cuando en diciembre de 2024 fracasaron los llamados a elecciones para ungir a una Comisión Directiva que reempalzara a la presidida por Emiliano Montes con Facundo Moyano como uno de los vicepresidentes, que culminaba su mandato, fue el comienzo del fin. El amago con anuncio público incluido de Ricardo Liceaga a querer presidir la entidad y un giro drástico con un «mejor no», desnudó los problemas de personería jurídica que tiene el club, que podrían haber hecho ilegítima la misma elección de autoridades. Se eligió a una «Comisión Normalizadora» que al día de la fecha ( octubre de 2025) no logró todavía tener los papeles en regla, para llamar a una Asamblea que elija autoridades.

En medio de esta anómala situación, la pregunta de todos era con qué dinero se afrontaría el presupuesto del fútbol de la Primera Nacional ? Así encontraron una «forma»: abrirle la puerta a un empresario que ya había participado en Independiente Rivadavia de Mendoza acercadno jugadores e invirtiendo dinero, para luego, lícitamente, obtener su rédido ante alguna venta, y así tuvo algunos problemas con el pase/venta del jugador Reali, por ejemplo,

Alvarado nunca «blanqueó» ante la opinión pública marplatense que José Spinelli fue el que completó el plantel con la ridícula cantidad de 37 profesionales !! Una de las condiciones de este emrpesario fue que ellos eleigiráin un nuevo DT que acatara sus decisiones, para que los futbolistas de su «negocio» sean puestos en «vidriera» , cuestión que un entrenador no convocado por Spinelli, hubiese aceptado. De este modo – y auqneu la dirigencia de la «normalziadora» asegurara off the récord, que las decisiones fueron conjuntas , despidieron al DT Alexis Piky Mateo, tras 5 encuentros del comienzo de certamen con resultados que NADA JUSTIFICABAN tamaña decisión ( 0 – 0 con Colegiales; 0 . 0 con Atlanta; Racing Cba 2 Alvarado 1 ; Alvarado 0 Quilmes 0 ; San Miguel 2 Alvarado 0 ) . Es cierto que no eran buenos resultados, pero ninguna actuación desdorosa ni deshonrosa . Era la excusa justa para que Spinelli trajera a un oriundo de La Plata, como él: Pablo QUatrocchi, acostumbrado a dirigir juveniles . Un buen formador, y buena personal, permeable ante el tipo que le abre la puerta en el profesionalismo, alque le dijo todo que «sí», con un plantel inmanejable para cualquiera, sabiendo que jugaban 11 y había 26 sin jugar !!!!

Quatrocchi nunca dió la talla, Lo bancaron demasaido tiempo: Suficiente para dejar a Alvarado en el fondo de la tabla. La Comisión Normalizadora no encontró nunca asistencia de viejos socios; nuevos socios; colaboradores: Tres a cuatro caras visibles oficiaron de «multi actividades». Los que «prometieroN» asistencia presencial, nunca estuvieron.

Surgió una causa judicial, con la Contadora de Spinelli en la Plata, con facturas comerciales apócrifas, que involucraron al propio «empresario». Diarios platenses primero; el diario Clarín, semanas después, publicaron la escandalosa estafa, que de casualidad, no salpicó a Alvarado como club, pero que los dejó a la deriva en lo económico y así una reducción de plantl notable, y ya con la buena elección de Marcelo Vázquez, que es un gran entrenador, aunque acostumbrado a correr con los «caballos de los comisarios», como en Estudiantes de Río Cuarto y el mismo Guemes de Santiago del Estero, donde los presidentes tenían estechas relaciones con el poder de la AFA. Aquí se encontró con otra cosa y padeció, desde arbitrajes en contra, hasta tener que comandar un plantel sin jerarquía y con jugadores que se «escondían» en las malas, y sin carácter ni personaldiad, no pudieron marcar goles por ma´s de 600 minutos, ya que el conseguid poara ganar un solo partido ( vs Los Andes) fue con un autogil de un defensor.

Alvarado sin jugadores de categoría; sin Comisión Directiva conformada; sin un número de socios que le pemitiese afrontar un presupuesto digno; sin contactos con el establishment futbolero, sucumbió contra los poderosos GUEMES ( es dun club del riñón del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, con penales, off side y demás realmente bochornosos durante toda la temporada) Arsenal ( donde Bragranik parece que va a lograr que anulen un descenso, por su cercanía con Tapia) es un combo que deriva inexorablemente en un descenso.

Que Alvarado no culpe a nadie externo. Alvarado descendió porque hizo todo mal, a pesar de la buena voluntad de verdaderos hinchas del club, como gran parte de esa Comisión Normalziadora, a la que dejaron muy sola.

La reconstrucción será demasiado cuesta arriba. Depemderá de la reacción de viejos nombres y apellidos, que dejen de lado los egoísmo y puedan converger en un grupo de no menso de 10 personas poniendo el hombro y su tiempo en el día a día para un club convocante y rumbo a su centenario, que hoy está de luto deportivo.